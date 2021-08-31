رابط كشوفات نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول العراق pdf عبر وزارة التربية العراقية Google drive

يبحث الكثير من طلاب جمهورية العراق عن نتائج الثالث المتوسط عام 2021 الدور الأول pdf حيث يتم طرحها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية خلال الساعات المقبلة حيث أنه من المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعدها النهائي خلال الأوقات الحالية وذلك بعد ان قامت الوزارة بإنهاء جميع العمليات الخاصة بالتصحيح ومراجعة ورصد الدرجات كما يتم اعتماد نتائج الثالث متوسط 2021 من قبل السيد وزير التربيه والتعليم استعدادا لطرحه على المنصة الخاصة بالنتيجة.

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول

وسيطرت حالة من القلق والتوتر على طلاب و أولياء الأمور منذ أن فى انتهت امتحانات الصف الثالث المتوسط 2021 الدور الأول وحتى الآن حيث يعتقد الكثيرون ان النتائج قد تأخرت كثيرا عن العام الماضى وذلك يرجع إلى تأخر ايضا الامتحانات هذا العام والذي كان من المفترض ان تبدأ في شهر يوليو الماضي ولكنها تأخرت حتى انتهاء الموجة الحارة التي ضربت البلاد والتي لم تشاهدها من قبل واحدث على اثرها انقطاع التيار الكهربى فى العديد من محافظات العراق وكان من غير الطبيعي أن يستطيع الطلاب الذهاب الى مدارسهم لأداء امتحان الثالث المتوسط 2021 بالعراق.

كما أنه من المنتظر ان يتم اعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2021 عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم كما سيتم اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق وذلك حسبما اشار السيد حيدر فاروق المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم العراقيه مشيرا إلى أن الطلاب المؤيدون الامتحان الثالث المتوسط هذا العام تخطوا حاجز 650.000 طالبا وطالبا ومن المفروض أن يتم عرض النتائج في محافظات العراق كركوك ونينوى والانبار وبابل والبصرة وبغداد وصلاح الدين والسليمانية والمثنى وميسان وكربلاء وكافة المحافظات.

تحميل نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول في العراق 2021

وبدأت وزارة التربية العراقية رفع كشوفات أسماء الطلاب الناجحين في نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول pdf وحددت طريقة استظهار النتيجة من خلال الخطوات التالية:-