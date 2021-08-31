دموع العين المستمرة.. ما السر؟ ما الحلول؟

تدمع عيون بعض الأشخاص بشكل مستمر لمجموعة من الأسباب. وفي بعض الأحيان قد يكون الأمر مؤشرا على مرض ما.
ووفق ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، فإن تدميع العينين يصبح مزعجا في حال تواصل لمدة زمنية طويلة، دون أي تحسن.
ومن بين أسباب تدميع العينين، التواجد في بيئة مليئة بالدخان أو في البرد والرياح القوية. وتذرف العيون الدموع في حال اقتحمتها حشرة أو رمش أو جزيئات صغيرة.
كما قد تكون العيون الدامعة ناتجة عن حالات مثل: حساسية أو عدوى (التهاب الملتحمة) أو انسداد القنوات الدمعية أو متلازمة جفاف العين.
كيف تعالج العيون الدامعة؟
إذا كانت الدموع تظهر لفترة محدودة ثم تختفي، فلا تهتم بها. أما إذا كانت مزعجة، فقد تساعدك قطرات العين، في حال كانت عيناك جافة أو مصابة.
هناك أيضا بعض الأدوية، التي يمكن أن تساعد في حال كان الشخص يعاني من حساسية.
وقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية صغيرة إذا كنت تعاني من مشكلة في جفونك أو إذا كانت القنوات الدمعية مسدودة.
وفي حال لم تعرف السبب وراء تدميع العينين المستمر، فينصح بزيارة أقرب صيدلية أو طبيب.
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