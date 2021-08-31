موقع نتائجنا| link رابط استظهار نتائج الثالث المتوسط العراق 2021 الدور الأول وخطوات تحميل كشوف أسماء التلاميذ pdf

ننشر رابط استظهار نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2021 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية حيث شهدت محركات البحث ارتفاعا في نتائج المؤشرات حول نتائج الثالث المتوسط 2021 للعراق في مختلف المحافظات تزامنا مع اقترب اعلان نتيجة الثالث المتوسط في العراق من خلال الموقع الرسمي للوزارة بعد فترة قضاها الطلاب وأولياء الأمور في حالة من القلق والترقب لإعلان النتيجة خاصة في ظل الظروف التي مرت بها العراق من ارتفاع درجة الحرارة في وقت الامتحانات وانقطاع التيار الكهربى فى مختلف محافظات الجمهورية العراقية وايضا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي سيطره على العالم وتعطلت سير العملية التعليمية بسببه.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2021 الدور الأول

وانتهت وزارة التربية العراقية من تصحيح اوراق الاجابات ورصد الدرجات وعمليات المراجعة لكشوفات أسماء التلاميذ الناجحين في نتائج الثالث المتوسط 2021 استعدادا لاعتمادها من قبل السيد على حميد مخلف الدليمي وزير التربية والتعليم العراقي استعدادا لبثها عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والمواقع التي لها الحق في عرضها وسنوافيكم بالتفاصيل في هذا الأمر في السطور التالية.

ظهور نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول

ونشرت وزارة التربية والتعليم العراقيه خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن النتيجة سوف تعرض خلال ساعات مشيرة الى سبب تاخير نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2021 pdf يرجع إلى تأجيل الامتحانات التى حدثت فى يوليو الماضى بسبب الظروف الخارجة عن الإرادة التي شهدتها البلاد من ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال هذه الفترة.

وحذرت من اطلاق الشائعات التي تستهدف تعكير صفو العملية التعليمية في العراق خاصة ما تتضمن بان هناك مشكلات في عمليات التصحيح وهو أمر من عار من الصحة كما ان النتائج هذا العام مطمئنة كلام تتأثر العملية التعليمية و إجراءات تصحيح من هذه الإجراءات بأن كل شيء يسير على ما يرام.

رابط تحميل كشوف نتائج الثالث المتوسط 2021

ولكي يتم الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال موقع الوزارة يجب اتباع الخطوات التالية;-