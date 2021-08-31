رابط تسجيل دخول منصة مدرستي وروضتي schools.madrasati للطلاب في السعودية الفصل الدراسي الأول

بدأ العام الدراسي رسمياً وأصبح رابط تسجيل دخول منصة مدرستي هام جدا لجميع الطلاب وأولياء الأمور وكذلك بالنسبة للمعلمين ويعتبر لينك المنصة التعليمية مدرستي من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها الآن من جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، علي مستوي كافة المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال، حيث كانت وزارة التعليم قد أعلنت بدء الدراسة 1443، ورجوع الطلاب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية للمدارس مع شرط الحصول علي لقاح كورونا لمن هم الثانية عشر عاماً وما أعلي بينما سيعتمد طلاب رياض الأطفال والابتدائية علي نظام التعليم عن عبر المنصات التعليمية الإلكترونية، وعلي رأسهم منصة مدرستي وسيكون ذلك في الفصل الدراسي الاول، والهدف من ذلك اتخاذ جميع الجراءات الاحترازية، التي تحمي الاطفال في الابتدائي والروضة وكذلك جميع الطلاب والمعلمات، من أي عدوي بفيروس كورونا، وقد نجحت وزارة التعليم باستكمال الدراسة في النصف الأول من العام الدراسي، واستطاع المعلمين التواصل مع طلابهم في جميع المحافظات السعودية.

منصة مدرستي

تهدف منصة مدرستي الي ايجاد بيئة تعليمية الكترونية تواكب أحداث العصر، ليتفاعل فيها المعلمون والمعلمات، مع الطلاب في جو تعليمي رائع، وتحتوي منصة مدرستي علي المقررات التعليمية لكل مراحل التعليم الموجودة بالسعودية، وبها أكثر من مائة الف من الأسئلة محكم، بالاضافة الي تواجد أكثر من أربعين ألف من المحتويات الالكترزنية التعليمية.

تحديث منصة مدرستي الفصل الدراسي الثاني

نجحت منصة مدرستي علي مدار الشهور الماضية خلال الفصل الدراسي الأول في توصيل المناهج التعليمية لجميع الطلاب بمختلف الطرق، كما تمت الامتحانات الكترونياً دون حدوث أى مشكلات، وستستمر وزارة التعليم في المملكة في تحديث منصة مدرستي واضافة العديد من الخدمات الإلكترونية في الفصل الدراسي الثاني لتواكب الأساليب اللحديثة في التعليم علي مستوي العالم.

تسجيل دخول الطلاب منصة مدرستي عبر توكلنا

سنوضح لكم عبر هذه الخطوات طريقة تسجيل دخول الي منصة مدرستي، عبر برنامج والتي سيسهل للطلاب الحصول علي دروسهم، وتحميل فيديوهات و كتب وستكون طريقة الدخول للمنصة التعليمية على النحو التالي: