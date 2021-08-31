بالاسماء : تعرف على مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء

دوت الخليج :- اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الثلاثاء الموافق 2021/8/31 حسب الروابط التالية: #مطعوم #فايزر #جرعةأولى و #جرعةثانية

الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0

أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .

د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية. #مطعوم #فايزر #جرعة_ثانية فقط

الرابط: https://bit.ly/2XQytJb

وتشمل الآتي :

مطاعيم الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 2021/7/10

مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقاً ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية. #مطعوم #سينوفارم #جرعة_ثانية

الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0

أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق. #الجرعة_المعززة من #مطعوم #فايزر لمن تلقى #جرعتين #سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:

الرابط: https://bit.ly/3mprZLl

* وتدعو الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.

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