المكسيك تتصدى لقافلة مهاجرين قبل وصولها الولايات المتحدة

وبحسب "فرانس برس"، قالت شرطة ولاية تشياباس إن قوات كبيرة من الحرس الوطنى أوقفت المجموعة التى تتألف من جواتيماليين وهندوراسيين وسلفادوريين وعدد قليل من الهايتيين أثناء توجهها إلى الحدود.
ودقق ضباط الهجرة المكسيكيون فى وضع المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال، قبل اعتقال 80 منهم، حيث أظهرت تسجيلات فيديو لوسائل إعلام محلية مهاجرين يرشقون بالحجارة عناصر الحرس الوطنى الذين كانوا يغلقون الطريق. ولجأ بعض المهاجرين إلى سكان المنطقة قبل إعادة تجميع صفوفهم لاستئناف رحلتهم.
فيما قال المعهد الوطنى للهجرة، إنه أوقف اثنين من عناصره عن العمل بعدما ظهرا فى شريط فيديو يضربان مهاجرين من القافلة التى تحركت يوم السبت.
كما غادرت قافلة أخرى تضم نحو 200 شخص المدينة، أمس الإثنين، متجهة نحو الولايات المتحدة، حيث تضاعفت قوافل المهاجرين التى تضم عددًا كبيرًا من القصر منذ وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى السلطة.
يذكر أن المكسيك نشرت أكثر من 27.500 من أفراد القوات المسلحة على حدودها الشمالية والجنوبية، للتعامل مع موجات الهجرة.
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