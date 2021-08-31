إسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وشهدت إسرائيل فى الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة فى الإصابات بالفيروس خاصة مع انتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى فى صفوف البالغين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس وحتى أولئك الذين تلقوه، الأمر الذى دفع بالسلطات إلى السماح لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالحصول على جرعة ثالثة معززة ضد الفيروس.

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