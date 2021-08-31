بايدن يوجه خطابًا إلى الأمريكيين لتوضيح أسباب انسحابه من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، ليلة الإثنين، أنه سيلقى خطابًا إلى الشعب الأمريكى، اليوم الثلاثاء، يشرح فيه الأسباب التى دفعته لرفض تمديد البقاء فى أفغانستان بعد 31 أغسطس الجارى، وذلك بعد استكمال الولايات المتحدة الانسحاب من كابول.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بايدن فى بيان: "بعد ظهر الغد، سأخاطب الشعب الأمريكى عن قرارى عدم تمديد وجودنا فى أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس". يأتى خطاب بايدن المرتقب بعد إعلان البنتاجون عن إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية من مطار كابول ليل الإثنين، لتنتهى بذلك حربًا استمرّت 20 عامًا.

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