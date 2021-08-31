إعلان نتائج الثالث المتوسط 2021 العراق كافة المحافظات وخطوات الاستعلام

إعلان نتائج الثالث المتوسط 2021 بتصريح رسمي من وزارة التربية العراقية صباح اليوم . جاء التصريح بظهور النتائج بعد طول انتظار أكثر من أسبوعين . ذلك التأخير في صرحت عنه وزارة التربية نتائج الصف الثالث متوسط بسبب بقاء بعض الأوراق لم يتم تصحيحها . كما جاء في التصريح أن كافة النتائج قد تم رفعها منذ الساعة الحادية عشر صباح اليوم . ويمكن لكافة الطلاب أن يستعلموا عنها برقم الجلوس الخاص بكل طالب . وذلك من خلال موقع نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي بغداد .

إعلان نتائج الثالث المتوسط 2021 بالعراق لكافة المحافظات

قد تم التصريح من وزارة التربية العراقية بأن إعلان النتائج اليوم . كان وفقاً للمراحل متتالية وفقاً لانتهاء الاختبارات الصفوف الدراسية المختلفة داخل العراق . كذلك كافة المواقع المعتمدة لوزارة التربية العراقية يمكن معرفة كافة النتائج من خلالها . موقع نتائجنا 2021 لكافة محافظات المنطقة الشرقية للعراق . كما أن كافة النتائج يمكن للطلاب طباعتها لجميع المواد الدراسية . ذلك لأن نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي بغداد متاحة بملفات PDF . كما أن نتائج الثالث المتوسط لمحافظات البصرة ، الرصافة ، الكرخ . متاحة علي موقع نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي بغداد مع محافظات كربلاء ، ميسان ، كركوك . كذلك أيضاً محافظات النجف ، القادسية ، نينوى ، صلاح الدين ، الأنبار ، بابل .

تسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي المعتمد لوزارة التربية والتعليم العراقية . كذلك من القوائم الخاصة بالاستعلام عن النتائج يتم تحديد قائمة نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي . يتم أيضاً تسجيل كافة البيانات التي يتم طلبها علي الموقع الرسمي الخاصة بالطالب . كما بجانب الخطوات السابقة يتم تسجيل رقم الجلوس والرقم السري للطالب ورقم مقعده بالامتحانات . بجانب ذلك يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بالمحافظات وتحديد المحافظة المراد الاستعلام عن نتائجها . كمثال يتم فتح صفحة لنتائج الثالث المتوسط لمحافظة بغدا من قائمة نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي بغداد . تلك الستة خطوات هي ما يتم استخدامها علي المواقع المعتمدة لمعرفة كافة نتائج الثالث المتوسط .

خطوات استعلام ومعرفة كافة النتائج لجميع المحافظات

إعلان نتائج الثالث المتوسط 2021 وهذا ما جاء من تصريحات وزارة التربية العراقية . كما تم التنبيه من الوزارة أنه يتم الاستعلام ومعرفة كافة النتائج من خلال المواقع المعتمدة المشار أليها . كما تم توضيح الخطوات التي من خلالها يتم الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس . علي موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية .