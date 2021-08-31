استخرج الآن نتائج الثالث متوسط العراق 2021 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2021. وذلك بعد فترة من الانتظار والترقب لجميع الطلبة والطالبات في كافة المحافظات العراقية. وذلك بسبب تأخر عملية اعلان النتيجة، غير أن وزارة التربية عللت أسباب التأخر في عرض النتيجة، يرجع لظروف خارجه عن إرادتها، وهذه الظروف تتمثل في تأخر عمليات التصحيح من قبل السادة المعلمين، بسبب حرص السادة المعلمين والمعلمات على اعطاء كل طالب حقه كاملاً، ولإتمام أعمال التصحيح بشكل دقيق.

استخرج من هنا نتائج الثالث متوسط العراق 2021 برقم الجلوس

واليوم ومنذ وقت قليل أعلنت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان نتيجة الثالث متوسط 2021، وذلك بعد أن انتهى السادة المعلمين من كافة الاعمال اللازمة لإعلان النتيجة وتم اعتمادها من قبل السيد وزير التربية، ويمكن للطلبة والطالبات في العراق في الثالث متوسط معرفة النتائج من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

2- اختيار نتائج الثالث متوسط.

3- إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض.

كذلك فإننا على استعداد تام لعرض النتيجة عبر موقعنا من خلال ترك رسالة أسفل الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سوف نقوم بعرض النتيجة.

وتعد نتائج الثالث متوسط ذات أهمية كبرى في العراق، وذلك لأنها تؤهل الطالب إما الذهاب إل التعليم العام أو التعليم الفني، ولهذا يهتم الطلبة والطالبات في العراق والسادة أولياء الأمور بهذه النتيجة.

وقد مرت العملية الامتحانية في العراق بسلام وخاصة لطلبة وطالبات الثالث متوسط، حيث أصدرت وزارة التربية تعليمات صارمة للسادة قائدي المدارس والمعلمين بضرورة الالتزام بكافة التدابير الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، وذلك لتفادي تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما ستعمل وزارة التربية في العراق على تطعيم كافة المعلمين والمعلمات والقائمين على العملية التعليمية، استعداداً لرجوع الأوضاع كما كانت عليها قبل تلك الجائحة في كافة المدارس العراقية.

ووفقاً للنسية المعلنة من قبل وزارة التربية العراقية بخصوص نسبة النجاح في الثالث متوسط 2021، فإن هذه النسبة أفضل بكثير من الأعوام الماضية، وذلك بفضل المجهود الكبير الذي بذله ابناؤنا الطلبة والطالبات هذا العام.