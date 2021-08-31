أخبار اليمن : عالميا: 4 ملايين و521 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا: 4 ملايين و521 ألف حالة وفاة بكوروناحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و 521 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في يناير عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 17690899 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4521126 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 194612782 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 655383 حالة وفاة من أصل 39802126 إصابة تليها الهند مع تسجيل 438589 حالة وفاة من أصل 32767749 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 579574 حالة وفاة من أصل 20752281 إصابة.

