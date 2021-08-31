جدة - نرمين السيد - ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، قال قريشى، فى مؤتمر صحفى فى إسلام أباد: "نتوقع تشكيل حكومة توافقية فى أفغانستان خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد سيطرة طالبان على البلاد قبل أسبوعين خلال الشهر الجارى".
وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابول الدولى، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أمريكية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب فى تاريخ الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان: نتوقع تشكيل حكومة أفغانية توافقية خلال الأيام المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.