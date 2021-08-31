الاتحاد الأوروبى: تطعيم 70% من البالغين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، اعتبرت فون دير لايين أنه "يجب الذهاب أبعد من ذلك! يجب تلقيح المزيد من الأوروبيين".

وكان الاتحاد الأوروبى حدد هدفًا لتلقيح 70% من الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا قبل نهاية الصيف.