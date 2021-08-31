مطاحن لبنان تحذر من توقف إنتاج الخبز

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، ناشد تجمع المطاحن فى بيان "كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الأوان لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى، وقد تتوقف عن العمل تدريجيًا اعتبارًا من اليوم على الأكثر".

وكان الانهيار المالى فى لبنان انعكس على نقص حاد فى الوقود، ما أدى إلى توقف العديد من جوانب الحياة اليومية، حيث تعانى البلاد مما وصفه البنك الدولى بأعمق كساد مسجل فى العصر الحديث، ما أدى إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفع أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

ووصلت أزمة الوقود إلى مرحلة حرجة هذا الشهر، عندما قال البنك المركزى إنه يعجز عن تمويل واردات الوقود بأسعار صرف مدعومة، وأنه سيتحول إلى أسعار السوق.