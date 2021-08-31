تتيح منصة مدرستي التي أنشأتها المملكة العربية السعودية للطلاب التمكن من الاستعلام عن جدول الحصص منصة مدرستي 1443هـ عن جميع المقررات الدراسية، ومعرفة التوزيع الذي سيكون عليه الحصص الإلكترونية لأن التعليم يتم عن بعد من خلال تلك المنصة، بسبب ما أحدثته جائحة كورونا المنتشرة في العالم، أدى ذلك إلى توقف الكثير من الأنشطة الحياتية واليومية من ضمنها التعليم في المدارس، وبدأت تبحث الوزارة الخاصة بالتعليم عن حل بديل لتلقي الطلاب التعليم بدون حدوث أي تجمعات، لذلك لجأت وزارة التعليم السعودية بإنشاء تلك المنصة التعليمية التي تسمى منصة مدرستي.

منصة مدرستي

إن الوزارة الخاصة بالتعليم في المملكة العربية السعودية قامت بإنشاء منصة إلكترونية تعليمية لكي يتلقى الطلاب التعليم من خلالها كما كان يحدث في المدرسة، وتتيح خدمة الاستعلام عن جدول الحصص منصة مدرستي 1443، وهذه المنصة تحتوي على كثير من العناصر والإمكانيات التعليمية الحديثة، لتسهل على كلا من الطلاب والمعلمين ممارسة التعليم بأسهل وأيسر الطرق، وهذه المنصة ليست مقتصرة على الطلاب والمعلمين فقط، بل هناك خدمات تم توفيرها لمساعدة أولياء الأمور والمدراء على معرفة كل ما يخص الطلاب ويحدث معهم أثناء الحصص الإلكترونية.

الاستعلام عن جدول الحصص منصة مدرستي 1443

قامت وزارة التعليم في المملكة السعودية بطرح جدول الحصص الجديد للعام الدراسي الجديد 1443 الخاص بجميع المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التعليمية مدرستي، وجاء الجدول يوضح بأن نظام التعليم هذه السنة الدراسية سوف يكون إجباري الحضور على الطلاب في المدارس.

لكلا من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، وفيما يخص طلاب المرحلة الأساسية سوف يستمرون في تلقي التعليم عن بعد، وبينما يكون اليوم الدراسي لطلاب المراحل الأخرى يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، سوف يبدأ اليوم الدراسي لطلاب الابتدائية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

طريقة الاستعلام عن جدول الحصص عبر المنصة التعليمية

هناك عدد من الخطوات لمعرفة جدول الحصص الخاص بك، وهذا الأمر يعد من الأمور المتطورة التي توفرها الوزارة التعليمية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، و لمعرفة الجدول، اتبع الخطوات التالية: