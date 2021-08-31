موعد مباراة مصر وأنجولا القادمة 01\09\2021 والقنوات الناقلة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

موعد مباراة مصر وأنجولا القادمة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في مصر موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب أنجولا، والتي سوف تنطلق الأربعاء القادم الموافق 01\09\2021، حيث يستضيف استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس أحداث اللقاء المرتقب، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، ويسعى المدير الفني لمنتخب الفراعنة حسام البدري نحو الفوز بالمباراة، وتحقيق انطلاقة قوية في بداية التصفيات، ويضم منتخب مصر مجموعة متميزة من اللاعبين الدوليين والمحليين المتميزين، وتعقد جماهير كرة القدم في مصر الآمال على هؤلاء اللاعبون لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل.

موعد مباراة مصر وأنجولا القادمة

يفتح استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة، أبوابه لاستضافة ضربة البداية لمباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وذلك يوم الأربعاء الموافق 01\09\2021 حسب التوقيتات التالية:

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

19:00:- السابعة بتوقيت “غرينتش”.

مجموعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

يقع منتخب مصر مع كلاً من منتخب أنجولا ومنتخب ليبيا ومنتخب الجابون، وقد يوهم البعض بأنها مجموعة سهلة أمام منتخب مصر، لكن كرة القدم في أفريقيا تتطور سريعاً، ومستويات منتخبات القارة السمراء في تقدم مستمر، لذلك يجب على منتخب الفراعنة لعب جميع المباريات بجدية كبيرة وعدم الاستهتار بالمنافس حتى يتمكن من الصعود أول عن هذه المجموعة، وتقسم التصفيات الأفريقية إلى عشر مجموعات يصعد أول كل مجموعة، ليلعب مبارتين ذهاب وعودة ليصعد منهم خمس منتخبات تمثل القارة السمراء في مونديال قطر 2022.

مفاجئة سارة نقل جميع مباريات منتخب مصر مجاناً على قناة أون تايم سبورت

في مفاجئة سارة للجمهور المصري العاشق لكرة القدم، تمكنت الشركة المتحدة للإعلام من الحصول على حقوق نقل مباريات منتخب مصر، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 بما فيهم المبارتين الفاصلتين، ويعد هذا إنجاز غير مسبوق وتكليل لجهد دام أكثر من عام ونصف من المفاوضات، لذلك سيتم نقل مباراة مصر ضد أنجولا القادمة على شبكة قنوات أون تايم سبورت أرضي وفضائي.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل المباراة على قنوات أون تايم سبورت، حيث أنها تمكنت من الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كما سيتم نقل المباراة على قناة قناة الFIFA على اليوتيوب.

المباراة مصر & أنجولا البطولة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 الموعد والتوقيت الأربعاء 01\09\2021 & التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الملعب استاد الدفاع الجوي القنوات الناقلة ON Time Sports & FIFA TV Youtube

بطاقة مباراة مصر وأنجولا القادمة