ناجح| نتائج الثالث متوسط 2021 بالرقم الامتحاني عبر farouq.moch.gov.iq جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2021، لقد ظهرت نتيجة الثانوية العامة لجميع الطلاب في العراق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 اغسطس 2021، ومنذ ذلك الحين وقد بدأ ملايين الطلاب بالبحث عن نتائج الثالث متوسط 2021، حيث أن النتائج قد ظهرت إلكترونيًا من خلال بعض البيانات البسيطة المطلوبة من كل طالب، وقد جاءت تلك البيانات مثل رقم الهوية الوطنية والرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وغيرها من البيانات التي يتم طلبها من جميع الطلاب للتعرف على النتائج الخاصة بهم في كل مادة علمية، وكان ذلك بعدما وصلت نسبة نجاح في نتائج الثالث متوسط 2021 إلى 74 بالمئة، وتُعد تلك نسبة متميزة، حيث ان نسبة نجاح طلاب الثالث لم تتعدى الـ 70 بالمئة في العام الماضي 2019/2020 حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقي.

نتائج الثالث متوسط 2021

يمكن الان لجميع الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا ودون الخروج من المنزل، حيث ان تلك واحدة من الإجراءات الاحترازية التي جاءت منعًا لتفشي فيروس كورونا بين الطلاب، والجدير بالذكر أن هناك العديد من المواقع التي قد تم الإعلان عن النتائج من خلالها، وهم موقع نتائجنا، وموقع ناجح، وموقع وزارة التربية والتعليم العراقي، ولا يجب الوثوق والاعتماد أي درجات صادرة من خلال مواقع اخرى غير المواقع المُعلنة من وزارة التربية والتعليم، بالاضافة إلى ذلك فقد أعلنت مصادر خاصة داخل وزارة التربية العراقية عن بشرى سارة بشأن نسبة الناجحين، حيث ان نسبة النجاح هذا العام مرتفعة، حيث قد تعدت الـ 74 بالمئة، اما عن الاعوام الماضية فلم تكن النسبة تتجاوز الـ 70 بالمئة، وتلك تصريحات رسمية من داخل وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2021