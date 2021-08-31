الزعبي يثير الجدل مرة أخرى : نص الأعيان والنواب يستخدمون أدوية البروستات

دوت الخليج - أثار النائب فواز الزعبي مرة اخرى زملاءه النواب خلال استضافته في برنامج نبض البلد .
ففي الجلسة الصباحية قبل ايام خلال مداولات ملحق الموازنة هاجم الزعبي أسعار الدواء في الأردن متهما بعض الصيدليات بأنها مافيات أسعار، الأمر الذي اثار زملاء له طالبوه بالاعتذار وشطب مداخلته تحت القبة .
ومساء اليوم الاثنين ، أعاد الزعبي الكرة على الهواء واخرج من جيبه علبة دواء قال أنها للبروستات وأن " نص الأعيان والنواب يستخدمونها " وفق قوله .
وأعاد التأكيد على أن اسعار الدواء في الاردن عالية جدا مقارنة بدول العالم .
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