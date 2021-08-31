جرحى في "هجوم حوثي" على مطار أبها.. والإمارات ومصر تدينان

ذكر التلفزيون الحكومي السعودي أن 8 على الأقل أُصيبوا، الاثنين، في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على مطار أبها في السعودية أسفر أيضا عن إلحاق أضرار بطائرة مدنية.

وكان التحالف بقيادة السعودية قال في وقت سابق إنه اعترض طائرة مسيرة تستهدف مطار أبها الدولي بالمملكة.

وذكر التحالف العربي أن شظايا تناثرت في محيط المطار جراء عملية الاعتراض.

وأشار تلفزيون الإخبارية السعودية إلى أنه جرى اعتراض طائرة مسيرة مُسلحة ثانية، لكن الحطام أصاب 8 أشخاص وألحق أضرارا بطائرة مدنية داخل المطار. ولم يذكر تفاصيل إضافية.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكن الجماعة المدعومة من إيران عادة ما تطلق طائرات مسيرة وصواريخ مستهدفة المملكة.

إدانة إماراتية

وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكدت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

إدانة مصرية

كما قالت الخارجية المصرية في بيان رسمي إن مصر حكومة وشعبا تجدد التأكيد على موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد، وكذا دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار بالمنطقة.