التحالف يدمر منصة لإطلاق المسيرات المفخخة فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف، "استهدفنا منصة الإطلاق فى صنعاء أثناء التجهيز لعملية عدائية بمسيرة مفخخة"، مضيفا أن منصة الإطلاق التى دمرناها استخدمت لإطلاق المسيرتين على مطار أبها. وتابع بأن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات فى صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين. كما أكد استمراره فى تنفيذ الإجراءات أمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين بما يتوافق مع القانون الدولى الإنساني.

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