كيف اطلع ايميل منصة مدرستي 1443 هذا السؤال يشغل بال الكثير من الطلاب السعوديين لذا اليوم موقعنا سوف يُجيب عنه خلال المقال التالي ولكن قبل ذلك لابد أن نوضح أن منصة مدرستي تحتوي على الكثير من الخدمات والأدوات التعليمية المفيدة سواء للمعلمين والطلاب، كما تُتيح إمكانية دخول أولياء الأمور لكي يُتابعون أبنائهم.

منصة مدرستي التعليمية

هي منصة تعليمية شاملة لمجموعة كبيرة من الأدوات التي تُساهم في سير العملية التعليمية بشكل جيد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ورغبة السعودية في الحفاظ على أبنائهم من الطلاب، فهي تحتوي على دورس خاصة مختلف المراحل التعليمية.

كيف اطلع ايميل منصة مدرستي 1443

لكي تتمكن من استخراج الإيميل لابد من التوجه للمنصة عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي:

الاتجاه إلى موقع توكلنا الرسمي.

الضغط على بيانات منصة مدرستي.

الذهاب إلى الصفحة التي بها البيانات الخاصة بالمستخدم.

ادخال اسم المستخدم ورقم الهوية بدقة كاملة أو رقم الإقامة.

النقر على خانة إرسال كلمة المرور لكي تصل المستخدم مع الرابط.

سجل دخول إلى المنصة عن طريق حساب مايكروسوفت.

قم بإضافة الإيميل وكلمة المرور ثم أنقر على تسجيل الدخول.

خطوات تفعيل الإيميل في منصة مدرستي 1443

لكي تقوم بتفعيل الإيميل اتبع ما يلي:

الذهاب إلى منصة مدرستي.

التوجه عن طريق حساب مايكروسوفت.

يتم إضافة الإيميل الخاص بك في الخانة الشاغرة له.

إضافة كلمة المرور ثم سجل دخول.

سوف يطلب منك تحديث كلمة المرور ثم ادخل كلمة المرور الجديدة.

أكد على كلمة المرور ثم قم بتفعيل الحساب عن طريق الرسالة المُرسلة إليك.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443

لكي يتم تسجيل طالب جديد عبر منصة مدرستي لابد من اتباع مجموعة من الخطوات وهي: