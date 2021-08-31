خصائص تطبيق توكلنا واهم مميزات التحديث الجديد ، توكلنا هو تطبيق محمول وبرنامج كمبيوتر يمكن تنزيله بسهولة ، ويعتبر هذا التطبيق من أهم التطبيقات المستخدمة من قبل المواطنين والمقيمين في السعودية ، لذلك قامت الهيئة السعودية بتحديث تطبيق توكلنا حتى تصبح متطورة ، ونتيجة لذلك التحديث نتج خمس حزم من الخدمات ، حيث نجد بأن الهيئة السعودية للبيانات تقوم بتحديث التطبيق بشكل دائم ، وذلك حتى تقوم بمساعدة مستخدمي التطبيق لاستخدامه بسهولة ، و توكلنا هو تطبيق من التطبيقات الخاصة بوباء فيروس كورونا ، و يقوم بإدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن خصائص التطبيق والتحديث الجديد من خلال السطور التالية .

خصائص تطبيق توكلنا ومميزات التحديث الجديد

أوضح تطبيق توكلنا عن مجموعة من الخصائص التي يقوم بها عند تسجيل المستخدم في توكلنا ومنها مايلي :

يتم طلب تصاريح الخروج للحصول على التموين الضروري خلال فترة المنع بشكل إلكتروني عن طريق إدارة تطبيق توكلنا .

طلب تصاريح التموين داخل الحي خلال فترة المنع الكلي بشكل إلكتروني عن طريق تحميل تطبيق توكلنا .

يمكن من خلال تحميل توكلنا استعراض الكود الخاص بالمستخدم “QR” لرجل الأمن للإسهام في تسريع عملية التحقق والمرور للمواطنين والمقيمين.

الإجابة عن الأسئلة الصحية لدعم وزارة الصحة في متابعة تلك الحالات ، ويمكن التبليغ عن حالات الاشتباه وإيصال ذلك للجهات المعنية لمساعدة المستخدم على تلقي الخدمات الصحية .

يمكن استعراض تصاريح العمل بشكل إلكتروني لتسهيل عملية انتقال موظفي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المستثناة من المنع عبر تطبيق توكلنا .

يتم استعراض آخر المستجدات الصحية والطبية المتعلقة بانتشار الوباء وسبل الوقاية منه ، ويمكن أيضا رفع شهادة التطعيم على توكلنا .

عرض تصاريح المواعيد الطبية للمستخدم.

يمكن طلب تغيير مكان الإقامة.

توكلنا تطبيق يمكن من خلاله إظهار العد التنازلي للوقت المتبقي للتصريح.

أكد تطبيق توكلنا أنه يمكن طلب تصريح إلحاقي للسائق الخاص.

تنبيه المستخدم بعدد الساعات المتبقية من الرصيد.

يعمل التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية.

مميزات التحديث الجديد لتطبيق توكلنا

اعلن تطبيق توكلنا أنه بتوفيق من الله تم تحديث جديد للتطبيق ، حتي يقوم بأداء المهام بشكل افضل ، ونحصر لكم اهم مميزات التحديث الجديد للتطبيق في السطور الآتية :

بعد التحديث تضمن التطبيق لوحة البيانات التي تخص المستخدم وفيها جميع بياناته إلى جانب بيانات رخصة القيادة والجوازات والمخالفات الخاصة بالمرور.

يتميز تطبيق توكلنا بمجموعة معلومات خاصة بالصحة والتعليم يمكن أن تفيد المستخدم.

من الخدمات الهامة التي تم اضافتها للتطبيق هي فحص كورونا حيث يمكن من خلالها تحديد موعد الفحص ومعرفة نتيجة الفحص من خلاله.

توفير الكثير من الخدمات الطبية لمستخدميه.

يمكن من خلال توكلنا معرفة موعد انتهاء الوثائق الشخصية حيث يقوم بعملية تنبيه عن طريق رسالة.

يقوم أيضا التطبيق بتنبيه إشعار الوطنية العامة.

كيف يتم تحميل تطبيق توكلنا الجديد

أوضحت إدارة تطبيق توكلنا أنه يمكن تحميل تطبيق توكلنا بكل سهولة من خلال الهواتف الذكية وذلك عن طريق الدخول إلي متجر جوجل بلاي ، و البحث عن تطبيق توكلنا وتحميله بكل سهولة ، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا بعد التحديث .

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

أعلن تطبيق توكلنا انه يمكن للمقيم في المملكة العربية السعودية التسجيل في توكلنا من خلال إنشاء حساب له في تطبيق توكلنا وذلك لكي يتم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق ويتم إنشاء حساب في توكلنا من خلال اتباع الخطوات الآتية :

أولا يقوم بتحميل تطبيق توكلنا .

يتم فتح التطبيق علي الهاتف الخاص به .

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة إنشاء حساب جديد.

يتم كتابة أسم المستخدم ثم رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

تكتب رقم الهاتف المفعل في ابشر.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة رفع شهادة التطعيم على توكلنا

العديد من المواطنين في هذه الفترة وخاصة المسافرين إلى المملكة يبحثون عن طريقة لرفع شهادات التطعيم وذلك عبر تطبيق توكلنا ، حيث أن رفع التطعيم على التطبيق يكون من الإجراءات الهامة لكي يتم السفر إلى المملكة ، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :