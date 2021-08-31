رابط التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn وخطوات التسجيل في منصة تونس الإلكترونية

التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn، بعد ان اعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن المنصة الالكترونية الخاصة بالتعليم الالكتروني، قد تزايد البحث بشكل كبير من قبل جميع طلاب الاعدادي والثانوية عن طريقة التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn، حيث ان تلك المنصة من المقرر ان تكون المنصة التعليمية الاساسية في تونس للتعليم الاعدادي والثانوي، وذلك خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم اثناء تواجدهم في المدارس، لذلك فإن العام الدراسي الجديد 2021/2022 من المقرر ان يكون إلكترونيًا، وقد اعلن المسؤولون داخل وزارة التربية والتعليم ان التسجيل متاح في المنصة الإلكترونية حتى يوم 20 سبتمبر القادم، لتبدأ الدراسة إلكترونيًا مع بداية شهر أكتوبر القادم، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn
لقد تم الاعلان عن الرابط المخصص لالتسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn، حيث انه يجب على جميع الطلاب ان يقوموا بالتسجيل في الموقع الإلكتروني لبداية العام الدراسي الجديد إلكترونيًا، حيث قد تم الاعلان رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم “يتعيّن على الأولياء التسجيل عبر موقعhttp//inscription.education.tn واستخلاص معلوم الترسيم باستعمال بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز #181*”، وقد جاء هذا ضمن اهم اجراءات الحماية من فيروس كورونا في المدارس، تزامنًا مع تفشي الموجة الخامسة من فيروس كورونا في بعض المحافظات التونسية.رابط وخطوات التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn
لقد اعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية بالاعلان عن رابط وخطوات التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn والتي قد جاءت كالاتي:
- قم بالدخول إلى موقع التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn.
- اختر “تسجيل العام الدراسي الجديد 2021/2022” ضمن الخيارات المتاحة امامك.
- سيطلب منك الموقع العديد من البيانات الخاصة بالطالب، مثل رقم الهوية الوطنية، ومحل السكن، والصف الدراسي المقرر ان يدخلة الطالب مع بداية العام الدراسي 2021/2022.
- اضغط على التالي، وقم بإختيار المؤسسة التي يدرس بها الطالب.
- ادخل رقم الهاتف الخاص بك، وستصدر لك رسالة على رقم الهاتف بها كود، قم بإدخال هذا الكود في خانة “رمز التحقق”.
- اضغط على تسجيل، وقم بطباعة الإستمارة لإعتمادها في المدرسة الخاصة بالطالب.
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التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn، بعد ان اعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن المنصة الالكترونية الخاصة بالتعليم الالكتروني، قد تزايد البحث بشكل كبير من قبل جميع طلاب الاعدادي والثانوية عن طريقة التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn، حيث ان تلك المنصة من المقرر ان تكون المنصة التعليمية الاساسية في تونس للتعليم الاعدادي والثانوي، وذلك خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم اثناء تواجدهم في المدارس، لذلك فإن العام الدراسي الجديد 2021/2022 من المقرر ان يكون إلكترونيًا، وقد اعلن المسؤولون داخل وزارة التربية والتعليم ان التسجيل متاح في المنصة الإلكترونية حتى يوم 20 سبتمبر القادم، لتبدأ الدراسة إلكترونيًا مع بداية شهر أكتوبر القادم، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn
لقد تم الاعلان عن الرابط المخصص لالتسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn، حيث انه يجب على جميع الطلاب ان يقوموا بالتسجيل في الموقع الإلكتروني لبداية العام الدراسي الجديد إلكترونيًا، حيث قد تم الاعلان رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم “يتعيّن على الأولياء التسجيل عبر موقعhttp//inscription.education.tn واستخلاص معلوم الترسيم باستعمال بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز #181*”، وقد جاء هذا ضمن اهم اجراءات الحماية من فيروس كورونا في المدارس، تزامنًا مع تفشي الموجة الخامسة من فيروس كورونا في بعض المحافظات التونسية.رابط وخطوات التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn
لقد اعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية بالاعلان عن رابط وخطوات التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn والتي قد جاءت كالاتي:
- قم بالدخول إلى موقع التسجيل عن بعد 2021 Inscription education tn.
- اختر “تسجيل العام الدراسي الجديد 2021/2022” ضمن الخيارات المتاحة امامك.
- سيطلب منك الموقع العديد من البيانات الخاصة بالطالب، مثل رقم الهوية الوطنية، ومحل السكن، والصف الدراسي المقرر ان يدخلة الطالب مع بداية العام الدراسي 2021/2022.
- اضغط على التالي، وقم بإختيار المؤسسة التي يدرس بها الطالب.
- ادخل رقم الهاتف الخاص بك، وستصدر لك رسالة على رقم الهاتف بها كود، قم بإدخال هذا الكود في خانة “رمز التحقق”.
- اضغط على تسجيل، وقم بطباعة الإستمارة لإعتمادها في المدرسة الخاصة بالطالب.
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