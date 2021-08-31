موعد مباراة ليبيا والجابون القادمة 01\09\2021 والقنوات الناقلة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

موعد مباراة ليبيا والجابون القادمة، يستضيف استاد شهداء بنينا لقاء منتخب ليبيا ضد منتخب الجابون، والتي ستنطلق الأربعاء الأول من سبتمبر القادم 2021، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، يسعى منتخب ليبيا بالفوز بالمباراة والحصول على أول ثلاث نقاط، والانطلاق نحو تحقيق الحلم بالوصول إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، حيث يقع المنتخب الليبي في مجموعة صعبة تضم كلاً من منتخب مصر القوي، وكذلك منتخب أنجولا والجابون، ويصعد من هذه المجموعة منتخب واحد فقط، لذلك سوف تكون مباريات صعبة وسيكون للنقطة أهمية كبيرة جداً، ويقود منتخب ليبيا المدرب الأسباني الكبير صاحب الخبرات الطويلة في عالم كرة القدم، الأسباني خافيير كليمنتي، وقد سبق للأسباني أن قاد منتخب ليبيا لثلاث سنوات من عام 2013 إلى 2016، واستطاع تحقيق بطولة أفريقيا للمحليين في عام 2014.

موعد مباراة ليبيا والجابون القادمة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الأربعاء الموافق 01\09\2021، حيث يستضيف استاد شهداء بنينا المباراة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، وذلك حسب التوقيتات التالية:

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا ومصر والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

موعد مباراة مصر وأنجولا

كما ذكرنا سابقاً أن مجموعة ليبيا تضم منتخبات مصر وأنجولا والجابون، لذلك سوف يقام في نفس التوقيت مباراة مصر ضد أنجولا، والتي ستنطلق الأربعاء الأول من سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، ويستضيف اللقاء استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة، وقد قسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنتخبات على عشرة مجموعات، تضم كل مجموعة أربع منتخبات يصعد من كل مجموعة منتخب واحد فقط، لكي يلاقي منتخب آخر ذهاباً وعودة في مبارتين فاصلتين لتحديد الخمس منتخبات المتأهلين عن قارة أفريقيا، في كأس العالم بقطر 2022.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل مباراة ليبيا ضد الجابون مجاناً على التردد الأرضي لقناة ليبيا الرياضية، حيث أن قوانين الفيفا تعطي صاحب الأرض حق بث المباريات التي تجرى على أرضه على التردد الأرضي فقط، كما سيتم نقل المباراة على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على اليوتيوب.

المباراة ليبيا & الجابون البطولة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 الموعد والتوقيت الأربعاء الأول من سبتمبر & التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا الملعب استاد شهداء بنينا القنوات الناقلة FIFA Youtube

بطاقة مباراة ليبيا والجابون القادمة