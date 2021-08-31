دوت الخليج :- قال وزير الصحة فراس الهواري، مساء الاثنين، إن الحالة الوبائية في الأردن اليوم مستقرة جدا.
وأضاف الهواري في تصريحات صحفية : أن نسب دخول المستشفيات ثابتة، مؤكدا ان وضعنا مريح في المستشفيات.
وأشار إلى التدرج في فتح القطاعات ساهم باستقرار الحالة الوبائية في الأردن.
وتابع ، “أجرينا 12 ألف فحص (PCR) خلال مرحلة الفاقد التعليمي، أظهرت إصابة 12 معلما و7 طلبة”.
وأكد الهواري انه لابد من اخذ الحيطة والحذر والمزيد من الانتباه.
وقال، أنه في المستقبل سندرس إعطاء جرعة ثالثة من مطعوم كورونا للجميع، مضيفا، أن مناعتنا المجتمعية وصلت 74%، وأن كورونا سبيقى معنا وغالبا سيتحول إلى مرض موسمي يحتاج للتطعيم السنوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهواري : الوضع الوبائي مستقر وكورونا ستحتاج إلى التطعيم السنوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.