لينك تقديم الجامعات الخاصة والأهلية رابط موقع نظام التنسيق الإلكتروني 2021

كيفية تقديم الجامعات الخاصة والأهلية تقرر أن يتم فتحه من الساعة الخامسة عصراً اليوم الثلاثاء، لبدء التقديم على رابط نظام التنسيق للقبول الإلكتروني الخاصة بالكليات التابعة لتلك الجامعات، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 والتي تشكل عدد كبير من المؤسسات التعليمية، بجانب الجامعات الحكومية، و4 جامعات أهلية هي العالمين الدولية، وجامعة الملك سلمان، وجامعة الجلالة الدولية، والمنصورة الجديدة، والتي لها نظام خاص يعتمد على نتيجة الثانوية العامة واختبار القدرات لتشكيل نسبة مئوية تسمى المجموع الاعتباري للقبول.

لينك تقديم الجامعات الخاصة 2022

أعلنت مجلس الجامعات الخاصة عن تفاصيل التقديم على موقع تنسيق القبول الإلكتروني الموحد، حيث تم تخصيص رابط إلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة، سيتمكن الطلاب من الدخول علية من بعد الساعة الخامسة مساء اليوم وحتى الخامسة من مساء يوم الأحد القادم 5 سبتمبر 2021، وسيكون بمقدرة الطالب أو ولي الأمر الدخول على رابط مكتب تنسيق القبول على مدار 24 ساعة، من خلال حاسبه الشخصي، ويمكنه خلال هذه المدة ترتيب وتعديل الرغبات حتى موعد إقفال الموقع.

وزارة التعليم العالي حثت الطلاب وأولياء الأمور على الدخول على موقع نظام القبول الإلكتروني الموحد، أو الروابط التي تخص الجامعات الخاصة، ومعرفة البرامج الدراسية والتخصصات، والرسوم الواجب سدادها أو المصاريف، ومدة الدرسة بكل برنامج، والمنح إن وجدت، يمكن للطالب تسجيل 25 رغبة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة، علما بأن هذه المرحلة ستقبل الطلاب خريجي الثانوية العامة 2021 .

الجامعات الخاصة في مصر والحدود الدنيا للقبول

أسماء الجامعات الخاصة في مصر:

مصر الدولية.

الألمانية بالقاهرة.

أكتوبر للعلوم الحديثة.

الأهرام الكندية.

مصر للعلوم والتكنولوجيا.

المستقبل.

المصرية الروسية.

6 أكتوبر.

النهضة.

الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

الفرنسية في مصر.

البريطانية فى مصر.

سيناء بالعريش، سيناء بالقنطرة.

النيل.

فاروس.

المصرية للتعلم الإلكتروني.

هليوبوليس.

بدر.

دراية.

الجيزة الجديدة.

الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

حورس.

المصرية الصينية.

سفنكس.

ميريت.

السلام

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية:

تعلن نتيجة القبول في الجامعات الخاصة يوم الخميس 9 سبتمبر الساعة 12 ظهرا.

رابط تقديم الجامعات الأهلية

التقديم على موقع تنسيق الجامعات الأهلية في مصر من خلال الخدمة الإلكترونية الخاصة بها، وفق الحدود الدنيا بالجدول الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والمجموع الاعتباري للطالب في نتيجة اختبار القدرات والثانوية العامة، والجامعات الأهلية هي: