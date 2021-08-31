"مفاجأة" رقم رونالدو بقميص مانشستر يونايتد.. و"الدون" يتحدى

في رسالة مؤثرة، فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قلبه لجماهير مانشستر يونايتد لأول مرة، منذ إعلان عودته "للشياطين الحمر".

مفاجأة الرقم

ووفقا لمصادر أنباء أوروبية، أدرج موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، كريستيانو رونالدو، بالرقم 7، على الموقع الرسمي.

وتأتي تلك الواقعة لتمثل مفاجأة، بعد أن توقع البعض أن يتخذ رونالدو رقما مغايرا عن رقمه المفضل خلال الموسم الأول، بسبب ارتداء الأوروغواياني إيدنسون كافاني للرقم 7 في مباريات الموسم الأولى.

ولكن انتقال دانييل جيمس، صاحب الرقم 21، من مانشستر يونايتد إلى ليدز يونايتد، مساء الاثنين، قد يعني أن كافاني سيقدم طلبا للحصول على الرقم 21، وهو رقمه مع منتخب أوروغواي.

هذا الأمر سيعني أن رونالدو سيرتدي رقم 7 الشهير، عندما يخوض أولى مبارياته مع "الشياطين الحمر".

رونالدو يعلن التحدي

وفي رسالة طويلة نشرها على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، أكد رونالدو أن "العودة" هي حلمه القديم.

وكتب رونالدو: "كل من يعرفني، يعرف عشقي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. الأعوام التي قضيتها هنا كانت رائعة والطريق الذي اتخذناه كتب التاريخ بأحرف من الذهب".

وأضاف: "لا أستطيع وصف شعوري الآن بعد أن تأكدت عودتي لأولد ترافورد. أنه أشبه بالحلم الذي أصبح حقيقة".

وأكد "الدون" متحديا، أنه استطاع كتابة التاريخ في السابق مع مانشستر يونايتد، وأنه سيكتب التاريخ مجددا مع الفريق.