الكاظمى: لا يمكن القبول بحكم العراق من أى دولة أخرى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إنه "لا يمكن القبول بحكم العراق من أى دول أخرى"، مؤكدا حرص البلاد على أن يحكم العراق بسياسته واقتصاده بعيد عن أى تدخل خارجى.





وأضاف الكاظمى، أن الأوضاع مهيئة للانتخابات المبكرة، ونتطلع إلى مشاركة واسعة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة "العربية". وكان الكاظمى، قد أكد فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على أن دولته تولى أهمية عالية لعلاقات التعاون والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبى بمختلف المجالات.

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