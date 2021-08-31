السفارة الأمريكية فى السعودية تدين الهجوم الحوثى على مطار أبها الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة فى بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، "تدين بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الأخير الذى شنه الحوثيون على أبها ومطارها المدنى والذى أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء".

بدورها، أدانت الكويت استهداف مطار أبها الدولى وتؤكد وقوفها مع المملكة العربية السعودية، كما أكدت البحرين أن الهجوم على مطار أبها انتهاكا للقانون الدولى وكافة الأعراف الدولية.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، أعلن فى وقت سابق اليوم، عن إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولى، من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيرة (مفخخة).