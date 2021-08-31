لينك تسجيل دخول منصة مدرستي واسترجاع حساب وانشاء حساب جديد للطالب والمعلم

لينك تسجيل دخول منصة مدرستي ، أصبح التساؤلات حول منصة مدرستي من أهم الأشياء التي ينشغل بها الكثير من أولياء الأمور والطلاب، وهذا بالأخص بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم السعودي بأن تكون الدراسة خلال العام الدراسي الجديد عبر وسائل التكنولوجيا والتعليم عن بعد وهذا لكي يتم الحفاظ على الطلاب والأهالي من التعرض إلى الإصابة بالعدوى وانتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية ولهذا ظهرت اهمية التسجيل في منصة مدرستي لكي يستطيع كل طالب معرفة الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

لينك تسجيل دخول منصة مدرستي

منصة مدرستي تعد من أفضل المنصات التعليمية الأساسية، التي تم إطلاقها لأول مرة في المملكة، فهي مهمة اساسية جدا تساعد ولي الأمر الطالب على تخطي حاجز ظهور جائحة فيروس كورونا كوفد 19, لذلك قامت المملكه العربيه السعوديه حفاظا على حياة جميع الطلاب من حدوث أي تكدسات تتواجد دائما من خلال الذهاب إلى المدرسة بصفة دائمة، كما انها تعتبر من ضمن التقنيات الحديثة التي أظهرتها وتعد ايضا من وسائل التكنولوجيا التي تسهل على الكثيرون الأهداف التعليمية التي يرغبون في الوصول اليها، كما أن هذه المنصة تقوم بتقديم بعض الخطوات المبسطة والسهلة، والمميز إذا كانت بدايتها من المرحلة الابتدائية المرحلة الاعدادية، والمرحلة الثانوية كما أنها تنطلق لأول مرة من منظومة التعليم لكي تخدم جميع الطلاب.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

والان منصة مدرستي، تقدم عدد كبير من الخدمات التي لا حصر لها لذلك وفرت خدمة مميزة جدا، وهي التسجيل الدخول فيها لكي يتمتع الطالب، ولي الأمر لمتابعة المنهج بشكل كامل والخطوات تكون كالتالي:-

يجب أولا أن نقوم بالدخول على الصفحة مدرستي من خلال الرابط التالي:schools.madrasati.sa

ثم قم بالدخول على كلمة التسجيل.

ثم يتم الان الدخول عبر حساب مايكروسوفت اوفيس Microsoft Office.

بعد ذلك أصبح الموقع امامك يتطلب منك ان تقوم بكتابة جميع البيانات والمعلومات الشخصية.

اضغط الآن على كتابة البريد الالكتروني.

ثم بعد ذلك يتم الانتهاء من هذه المعلومات.

قم بالضغط على كتابة كلمة المرور.

سوف يتم الآن دخولك بصفة بصفة رسمية إلى منصة مدرسة التعليمية.

ومن هنا قد نتمني أن نكون قد تحدثنا عن منصة مدرستي على أكمل وجه، لأنها من المنصات العالمية، داخل المملكة العربية السعودية، والتي وفرت على جميع ابنائها حفاظا عليهم وحفاظا، على مستواهم التعليمي وعلى ظهور التفوق دائما.