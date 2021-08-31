تحقيق بتعرض طبيب للتهديد.. كفن ورصاصة

دوت الخليج :- تحقق مديرية الأمن العام، في شكوى تهديد تقدم بها طبيب يعمل في مستشفى الرويشد.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان طبيبا في مستشفى الرويشد قد تقدم بشكوى بتعرضه للتهديد من قبل شخص مجهول عبر اتصال هاتفي.
وبين أن الطبيب عثر على رصاصة لُفت بقطعة قماش داخل المستشفى، وبوشر التحقيق للوصول لهوية الشخص وإلقاء القبض عليه.
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