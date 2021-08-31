وزيرا دفاع الكويت والولايات المتحدة يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ حمد جابر العلى الصباح خلال اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





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