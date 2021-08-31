رابط التسجيل في منحة 300 دينار التسجيل amen social tn 2021 وشروط الحصول على المنحة

تسجيل في منحة 300 دينار amen social tn، زاد البحث في جميع أنحاء تونس عن منحة ال300 دينار، والتي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية في الفترة الأخيرة، حيث يريد الكثير من الأشخاص المستحقين معرفة طريقة التسجيل للحصول على منحة 300 دينار، حسب الشروط التي نصت عليها الوزارة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية منذ فترة قليلة عن صرف مساعدات استثنائية للعائلات التونسية وهذا في مطلع شهر 9 القادم.

حيث تنوي وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس صرف المنحة للعائلات المحتاجة وأصحاب الدخل المحدود، وهذا كنوع من الدعم والمساعدة في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وخاصة مع اقتراب دخول موسم المدارس.

وقد أعلن السيد الوزير الشؤون الاجتماعي بتونس السيد محمد طرابلسي عبر مقابلة أن المنحة ستكون موجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة، وسيكون التقديم عليها إلكترونيا عبر المواقع الرسمية التي أعلن عنها الوزير، وهو عبرالمنصات الإلكترونية أمان وسوسيال وتي إل.

تسجيل منحة 300 دينار amen social tn

ويمكن للسادة المواطنين الراغبين في التسجيل في المنحة التقديم عليها إلكترونيا بكل سهولة، وهذا عبر شبكة الإنترنت، وهذا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مصلحة حكومية للتقديم على المنحة، وسنشرح لكم خطوات التقديم بكل سهولة، فتابعوا معنا.

وستصرف الوزارة المساعدة الظرفية والاستثنائية إلى العائلات المحتاجة وخاصة المتضررة من جائحة كورونا، وسيتم تمويل المنحة من بنك الإنشاء والتعمير التونسي، وسيبلغ مبلغ المنحة الذي سيتم صرفه 300 دينار تونسي.

ونتابع معكم خطوات التسجيل عبر الإنترنت، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين:

يقوم الراغبين في الحصول على المنحة بالذهاب إلى منصة أمان الالكترونية وهذا عبر الرابط amen.social.tn.

بعد الذهاب إلى الموقع، يقوم الراغب بالتسجيل في المنحة وإدخال البيانات الخاصة به ومنها رقم بطاقة التعريف الخاصة به.

شروط الحصول على منحة 300 دينار amen social tn inscription

ويوجد العديد من الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على المنحة التي أعلنت عنها، وهذه الشروط سنتابعها معكم في الأسطر القليلة القادمة، وهي:

أصحاب الأجور الضعيفة أقل من أو يساوي 180 دينار تونسي، أو الدخل العائلي الإجمالي أقل من 300 دينار.

الفئات التي تتمتع بأي تغطية اجتماعية.

المسجلين في الضمان الاجتماعي أصحاب الدخل المحدود.

موعد صرف منحة 300 دينار في تونس

وتنوي وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية صرف منحة 300 دينار الظرفية والاستثنائية في شهر سبتمبر المقبل، حيث تخطط الوزارة لصرف هذه المنحة لنحو 920 ألف أسرة من العائلات المحتاجة في تونس والمتضررين في أعمالهم بسبب كورونا.

وسيتم صرف المنحة على دفعات للمواطنين، وهذا عبر الحسابات البنكية أو البريد، وهذا منعا للتجمعات والاكتظاظ، وقد أعلنت الوزارة أن التقديم الإلكتروني سيكون عبر الموقع amen.social.tn.

وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر منشور رسمي لها عن العديد من التفاصيل التي تخص المنحة التي تقدمها، وقد ذكرت أن المنحة تهدف بشكل أساسي في دعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا، وسيستمر التسجيل بها من يوم 24 أوت 2021 حتى 23 سبتمبر القادم 2021.

وقد ذكرت أن التسجيل سيكون إلكترونيا عبر منصة أمان amen.social.tn، وسيتم صرف المنحة للأسر التي لا يتجاوز الدخل الإجمالي لها ال300 دينار تونسي، كما ستصرف للأسر التالية:

الأسر المستفيدة بمنحة العائلات الفقيرة.

الأسر المستفيدين ببطاقة العلاج المجاني.

المنتفعين بمنحة الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة.

المنخرطون بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي، والذين لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال

ونتابع معكم الطريقة الأخرى التي يمكنكم التسجيل بها في منحة ال300 دينار، حيث يوجد طريقة أخرى غير الإلكترونية عبر الإنترنت للتسجيل للحصول على المنحة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: