رابط تقديم الصف الاول الثانوي الكترونياً 2021 tansiksec.emis.gov.eg للناجحين بالشهادة الإعدادية

رابط تقديم الصف الاول الثانوي الكترونيا هو ما يبحث عنه الطلاب واولياء الامور الآن، فقد زاد البحث في الفترة الأخيرة عن موقع التقديم للصف الأول الثانوي، وهذا من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية، حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا عن فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي وهذا من خلال موقع التنسيق، فتابعوا معنا.

وقد زاد البحث في الأيام الأخيرة عن طريقة التقديم للصف الاول الثانوي وهذا من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، حيث يريد الطلاب معرفة خطوات التقديم الإلكتروني بالثانوية بفروعها المختلفة (ثانوية عامة – تجاري – صناعي – زراعي -فندقي – عسكري – إلخ)، وسنتابع معكم كافة الخطوات والتفاصيل المتعلقة حول هذا الموضوع، فتابعونا.

موعد تقديم الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والدبلومات الفنية المصرية، عن فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي في مختلف المدارس في أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث إن التقديم هذا العام سيكون إلكترونيا عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية.

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية، ومن تخطوا درجات الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي بالثانوية العامة، التقديم إلكترونيا بكل سهولة.

وسيكون باب التقديم للطلاب مفتوحا وهذا وفقا لما أعلنت عنه الوزارة من يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 يوليو 2021، وهذا حتى منتصف الشهر القادم بيوم الأحد 15 أغسطس 2021.

مدارس الثانوي العام علمي علوم وعلمي رياضة وادبي.

مدارس التعليم الفني صناعي وزراعي وتجاري وفندقي.

معهد ساليزيان دون بوسكو الإيطالي.

مدارس مبارك كول.

مدارس توشيبا الثانوية.

مدارس زويل المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

مدارس التمريض العام الثانوي.

مدارس الانتاج الحربي الثانوي.

مدرسة المياه والصرف الصحي.

مدرسة غبور للتنمية.

مدارس IG.

المدارس الثانوية العسكرية الرياضية.

مدرسة السكة الحديدية.

مدرسة الضبعة النووية.

انواع المدارس الثانوية فى مصررابط تقديم الصف الاول الثانوي الكترونيا tansiksec.emis.gov.eg

ويمكن للطلاب التقديم إلكترونيا للصف الأول الثانوي بكل سهولة، وسيحتاج الطالب لمعرفة الكود الخاص به والذي سيحتاجه في أثناء التقديم، والذي تحدثنا عن طريقة الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2021، فتابعوا الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع تنسيق الصف الأول الثانوي من الرابط الرسمي الموضح tansiksec.emis.gov.eg.

اضغط على أيقونة التسجيل بحساب الوزارة.

اكتب الإيميل الخاص بك في خانة البريد الإلكتروني.

ادخل كلمة السر الخاصة بك في خانة كلمة المرور.

اضغط على زر دخول ذو اللون الأخضر.

قم بتسجيل الرغبات وبياناتك بشكل صحيح.

ويمكنك عمل جميع الخطوات السابقة بنفسك وهذا من خلال أي جهاز الكتروني، ولكن ننصحك بعمل الخطوات السابقة والتقديم من خلال جهاز الكمبيوتر، وهذا لضمان عدم حدوث الاخطاء التي تحدث عند التقديم بالتليفون.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وسيحتاج الطالب بعد التقديم عبر موقع التنسيق للصف الأول الثانوي إلى بعض الأوراق وهذا عند التوجه إلى المدرسة التي سيقدم بها، وهذه الأوراق كالتالي:

الملف الإلكتروني لتقديم الصف الأول الثانوي (ثانوية عامة – دبلومات فنية).

أصل شهادة ميلاد الطالب و 5 صور منها.

شهادة النجاح بالمرحلة الإعدادية.

3 صور لبطاقة ولي أمر الطالب.

5 صور شخصية للطالب المتقدم 4*6.

استمارة الرغبات الخاصة بالطالب مطبوعة.

ملف تقديم للطالب الذي سيحتوي على (طلب الالتحاق – طلب المتابعة – الطوابع المطلوبة كما هو موضح بالصورة).

طريقة الحصول على كود الطالب بالرقم القومي

ويمكن لكل طالب معرفة الكود الخاص به بكل سهولة، وهذا عن إلكترونيا بالرقم القومي الخاص بالطالب، حيث إن كود الطالب ضروريا بالنسبة للطالب وهذا لعمل حساب أثناء التقديم على الصف الأول الثانوي، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التي سنذكرها لكم في الأسطر القليلة القادمة:

اذهب إلى موقع studea.emis.gov.eg.

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

سيظهر لك الكود الخاص بالطالب.

قم باستعمال الكود لعمل حساب للطالب كما تم شرحه أعلاه.

ويختلف تنسيق الثانوية العامة لطلاب الشهادة الاعدادية حسب العام ومعدل نجاح الطلاب في كل محافظة علي حدة، حيث أن كل محافظة لها تنسيق الثانوية العامة الخاص بها والذي يعتمد علي عدة عوامل، منهم عدد طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين في المحافظة، نسبة النجاح ومعدلات تقديم الطلاب علي الثانوية العامة المصرية، لذا يجب علي الطلاب الإسراع بتقديم اوراقهم حيث يتم إغلاق باب التقديم للصف الأول الثانوي منتصف اغسطس القادم.

وتتجه وزارة التربية والتعليم المصرية إلى ميكنة كافة الاجراءات المتعلقة بها، حيث يمكن للطالب التقديم على الصف الاول الثانوي بكل فروعها مبدأيا بشكل الكتروني، وهذا عبر الرابط المفعل التابع للوزارة، وهذا في اطار جعل جميع التقديمات والامور المتعلقة بالوزارة تتم بشكل إلكتروني وهذا وفقا لرؤية مصر 2030.