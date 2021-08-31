تمويل شراء سيارة مستعملة أو جديدة للوافدين والمواطنيين

يبحث الكثيرين عن تمويل شراء سيارة مستعملة أو جديدة سواء وافدين أو مواطنين، من خلال مصرف الراجحي يمكن بأقل راتب تمويل سيارة بأقل الأسعار وبعروض مميزة للغاية. يحتل مصرف الراجحي مكانة كبيرة في المجتمع المصرفي السعودي ويتمتع بقدر عالي من الموثوقية والأمان. ويقدم الكثير من الخدمات المصرفية والاستثمارية لتلبية حاجات الجميع، ويتم توفير تمويل السيارات للمقيمين والمواطنين بشروط معينة وسوف نستعرض ذلك بالسطور المُقبلة مع مزايا التمويل من الراجحي.

تمويل شراء سيارة مستعملة أو جديدة للوافدين والمواطنين

يمكن التقدم للحصول على تمويل سيارة جديدة أو مستعملة بالشروط على النحو الآتي:

ألا يقل راتب العميل عن 2000 ريال وهو أقل راتب مقارنة ببقية المصارف الأخرى.

يجب ألا يقل راتب المتقاعد عن 1900 ريال.

تحويل الراتب من جهة العمل.

الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن تمويل سيارة جديدة أو مستعملة داخل المملكة.

يمكن تمويل السيارة لمن يحمل الجنسية السعودية فقط من المتقاعدين.

يتم تمويل السيارة خلال 5 أيام فقط.

سنوات السداد تصل لـ 5 سنوات بشرط ألا يصل سن التقاعد عند القسط الأخير.

يمكن شراء السيارة من أحد معارض السيارات المعتمدين لدى المصرف.

صورة من الهوية الوطنية سارية الصلاحية أو الإقامة.

خطاب تعريفي تفصيلي من جهة العمل التي يتبع لها العميل مصدق من الغرفة التجارية.

طلب تمويل لمصرف الراجحي إلكتروني أو الذهاب لأحد فروع المصرف لملء الطلب.

مزايا تمويل السيارة الراجحيالمستندات المطلوبة للحصول على تمويل سيارة الراجحيحاسبة تمويل السيارة في الراجحي

يمكن لكافة عملاء الراجحي حساب تمويل السيارة من الراجحي من خلال حاسبة الراجحي ، لمعرفة قيمة القسط شهريًا وسوف تتعرف أيضًا على قيمة كافة التمويلات لجميع السيارات وفقًا لراتبك الشهري . وهو من الأدوات الإلكترونية التي يوفرها المصرف للتسهيل على عملائه في حساب قيمة التمويل وحساب قيمة القسط والرسوم الإدارية وغير ذلك، وأيضًا حساب التمويلات الشهرية الأخرى المقدمة من المصرف فيقدم المصرف كثير من التمويلات لتبليه كافة احتياجات العملاء المالية ولضمان الشمول المالي للأفراد بالمملكة وفقًا لرؤية 2030 الإصلاحية.