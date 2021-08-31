نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف الثالث المتوسط العراق، هو رابط الذي يزداد علية مؤشرات البحث في الفترة الحالية من قبل جميع طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط في مدينة العراق، حيث أشارت وزارة التربية و التعليم العراقية من انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات واعتماد النتائج عبر كنترول الوزارة، واصبح بإمكان الطلاب الآن الحصول علي النتيجة من خلال الدخول علي رابط وزوارة التربية والتعليم العراقية،وذلك بعد أن أصبحت النتيجة جاهزة لعد فترة انتظار دامت لأسابيع عديدة،لذا يأمل الطلاب من معرفة النتيجة بعد انتظار عدة أسابيع، ومن المعروف أن الامتحانات تمت بعد أن تم توفير كافة سبل الحماية للطلاب وتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب،

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق

أشارت وزارة التربية و التعليم العراقية إلي انه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 ميلادية في العراق بطريقة سهلة وسريعة لمعرفة النتيجة الخاصة بكم أو بذويكم وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم العراقية .

يمكن للطالب الدخول علي رابط موقع نتائجنا الالكتروني.

يتم تحديد نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 ميلادية.

يجب علي الطالب كتابة جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

يمكنك الآن الضغط علي أيقونة استعلام عن النتيجة.

سوف تظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بالطالب وتفاصيل النتيجة الخاصة به.

وقد قامت الوزارة بالتنبيه علي الطلاب وأولياء الأمور أنه لا صحة تماماً للمعلومات التي توجد علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان نتائج الامتحانات، وشددت علي عدم الانصياع إلي تلك الصفحات الوهمية معرفة النتيجة من خلال موقع الوزارة فقط.

وزارة التربية والتعليم العراقية

بعد التعرف علي رابط نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2021، فيمكنا الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها مراكز الفحص للدراسة المتوسط لإكمال تصحيح النتائج بصورة دقيقو بمنتهي الشفافية حفاظاً علي جهود أبناء الوطن، وقد أشارت الوزارة إلي أن صدور نتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة ، يتم تجهيزه مع توفير قنوات تليجرام خاصة بالوزارة العراقية التي تسهل علي الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم في مختلف محافظات العراق، ويمكن الحصول علي الأسماء وفق الخطوات المرفقة إليكم أعلاه للاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الأول.