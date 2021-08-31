خصم خرافي على آيفون 12 برو ماكس الـ128 الذهبي .. أقل سعر بالسعودية

يبحث الكثيرين عن فرصة لاقتناء هاتف آيفون 12 برو ماكس بمساحة 256 جيجا بايت في السعودية مقابل أقل سعر، وفي هذا المقال عزيزي القارئ سوف تتعرف على طريقة شراء iPhone 12 pro max بأرخص سعر في المملكة العربية السعودية، وحقق الهاتف المشار إليه انتشارًا واسعًا في المملكة ولذلك لأنه أفضل إصدارات آيفون حاليا وفي الوقت نفسه يقدم تجربة أداء قوية بالإضافة إلى كاميرا خرافية، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان آيفون 13 برو ماكس يقضي على 3 مشاكل كبرى في هواتف آيفون السابقة.

4899 ريال سعودي مقابل للحصول على هاتف iPhone 12 pro max 128 الذهبي.

وأطلق موقع اكسترا السعودية خصم خرافي على آيفون 12 برو max الـ128 جيجا الذهبي، وبلغ قيمة هذا الخصم حوالي 6%.

وفي الوقت نفسه يجعل هذا الخصم سعر آيفون 12 برو ماكس الـ128 جيجا الذهبي لدى اكسترا من أقل الأسعار الذي يتوفر بها الهاتف في السعودية.

ضمان عامين على الهاتف منذ لحظة شرائه.

وفي الوقت نفسه اشتراك آبل تي في لمدة عام مجانًا، وهذا الأمر مقدم من شركة آبل.

التوصيل للمنزل مجانًا وبدون أي مصاريف إضافية.

هديتين مجانيتين يمكن اختيارهما من وسط 4 هدايا هما:

غطاء واقي الظهر للهاتف باللون الأسود.

كفر واقي الظهر للايفون باللون الوردي.

غطاء شفاف لشاشة الهاتف.

غطاء شفاف من أجل حماية ظهر الهاتف.

شاشة بحماية قوية مقاومة للخدوش والصدمات والسكر بمساحة 6.7 بوصة.

وفي الوقت نفسه ظهر محمي بطبقة قوية لضمان عدم التعرض للكسر او الخدش.

مقاومة الماء التي تمنع الهاتف من التلف حالة التعرض لها وأيضا تسمح هذه التكنولوجيا بالتقاط الصور تحت الماء.

كاميرا خرافية خلفية بدقة 36 ميجا بكسل لتسجيل أهم اللحظات بجودة عالية.

وفي الوقت نفسه يحتوي الهاتف على مُعرف الوجه الذي يلغي قفل الشاشة بمجرد النظر بشاشة الهاتف.

الجهاز لا يدعم قارئ للبصمة الذي يسهل فتح الهاتف بمجرد لمسة أصبع، وفي الوقت نفسه تتواجد هذه الميزة بمعظم الهواتف المنافسة.

لا يحتوي الجهاز على إمكانية رفع مساحة الذاكرة الداخلية كل ما هو متاح لزيادة المساحة اقتناء جهاز بمساحة كبيرة من البداية.

الهاتف لا يأتي بالشاحن الخاص به ضمن مكونات العلبة وهو ما يضع تكلفة إضافية على مقتني الهاتف.

حجم شاشة الهاتف كبير نسبيًا مما يصعب الإمساك به بسهولة باليد الواحدة.

خصم إضافي على iPhone 12 pro max لدى اكسترا السعودية

يجري تحديث هذه المقالة في كل مرة يتحرك بها سعر الهاتف في المملكة.

وفي الوقت نفسه أنخفض سعر الهاتف ليصبح:

4599 ريال.

هذا السعر لهاتف iphone 12 pro max بمساحة 128 جيجا باللون الذهبي.

كما أنخفض أيضا سعر ذات الهاتف لكن بمساحة 256 واللون الأزرق وأصبح:

5099 ريال سعودي لدى اكسترا.