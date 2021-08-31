البطاقة الرقمية كاش باك الجديدة من الراجحي والاستمتاع بالمزايا الفريدة التي تقدمها

البطاقة الرقمية كاش باك من اهم البطاقات الرقمية التي اطلقها مصرف الراجحي حديثا. والتي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي جميع المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن المصرف وحديثا عبر صفحته أيضا عن العروض الحديثة والمنتجات التمويلية أيضا مثل عروض كيا الجبر والراجحي الحديثة ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض والشروط. كما تم الإعلان أيضا عن منتج البيع علي الخارطة عبر الراجحي موبايل ومعرفه اهم الشروط والمميزات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح البطاقة الرقمية الجديدة بمميزاتها الفريدة من نوعها. ومعرفه الشروط والمتطلبات تجاه إصدار بطاقه وكيفيه تقديم الطلب الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

البطاقة الرقمية كاش باك

اعلن المصرف عن البطاقة الجديدة والتي تمكنك من أجراء جميع عمليات الشرائية وذلك عبر نقاط البيع باستخدام المتاجر الإلكترونية أو ابل بآي. كما تمنحك أيضا باسترداد نقدي وتلقائي علي جميع المشتريات الدولية والمحلية بالإضافة إلي ميزه الكاش باك الأكثر مكافأة. بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن المصرف علي أن الرسوم تكون مجانيه مقابل إصدار البطاقة والرسوم السنوية أيضا.

مميزات البطاقة الرقمية

كما اعلن المصرف عن المميزات التي يحصل عليها المستفيد عند حصوله علي البطاقة والمميزات الأخري عند استخدمها. والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

البطاقة مجانيه طول الحياه.

7.% استرداد للمشتريات المحلية أما المشتريات الدولية تكون 1%.

الحصول علي استرداد نقدي غير محدود.

إصدار فوري عبر تطبيق الراجحي موبايل واستخدام مباشر بعد أن تتم إضافته في ابل بآي.

عند إيداع مبلغ الاسترداد يتم أخطاركم بإشعار تنبيهي عبر التطبيق.

البطاقة متاحه لجميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد.

يمكن الاطلاع علي الإجمالي الخاص بالاسترداد عبر تطبيق الراجحي موبايل.

يتم إضافة قيمه الاسترداد الكترونيا عبر البطاقة دون الذهاب إلي المصرف.

كيفيه الحصول علي البطاقة الرقمية

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن طرق وكيفيه الحصول علي البطاقة. وذلك أولا بعد توافر حساب جاري لدي المصرف والموافقة علي الشروط والأحكام. بعد ذلك يجب تحميل تطبيق الراجحي موبايل ويمكنك طلبها وتفعيلها منه. أو الاتصال عبر الرقم 8001241222 أو زياره احد فروع المصرف بالمملكة. كما يمكنكم تقديم الطلب الكترونيا عبر الخطوات الأتية: