أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل الكيال

الامين العام يواسي آل الكيالبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة أيمن محمد صالح الكيال، الذي وافاه الأجل وهو في ريعان الشباب.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد كابتن طيار/ محمد صالح الكيال، وكافة آل الكيال بمحافظة عمران، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

