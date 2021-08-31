وزير الصحة التونسى: لن نتجاوز وباء كورونا سوى بعمليات التلقيح ضده

جدة - نرمين السيد - ودعا وزير الصحة التونسى، مواطنى بلاده - بحسب بيان للوزارة أصدرته اليوم - إلى مواصلة الإقبال على تلقى التلقيح والالتزام بإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس، قائلا: " لا نستطيع تجاوز الوباء سوى بالتلاقيح".

وشدد مرابط على أهمية مواصلة احترام البروتوكولات الصحية واحترام التباعد الاجتماعى مع أهمية ارتداء الكمامة.