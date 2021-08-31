مع سماعات AirPods Pro.. كيفية شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط من stc

تُوفر شركة اتصالات السعودية عبر تطبيقها mystc خدمة شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط مع برنامج تقسيط 200 وبدون دفعة أولى، فيما يحصل العميل على سماعات AirPods Pro ليستمتع بالهاتف على أفضل وجه ممكن، فيما تأتي هذه الخدمة للتيسير على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الراغبين في امتلاك هاتف ذكي حديث وسريع ويشمل على مميزات عديدة تختلف على الأجهزة الذكية من إنتاج الشركات المنافسة.

شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط عبر تطبيق mystc

ويمكن شراء هاتف iPhone 12 Pro بالتقسيط عبر تطبيق mystc بعد الاطلاع على برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية، والتي يوضحها الجدول التالي:

برامج الأقساط مبلغ الدفعة الشهرية مدة العقد برنامج 25 28.75ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 50 57.50ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 75 86.25ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 100 115 ريالا 12, 18, 24 شهرًا برنامج 125 143.75ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 150 172.50ريال 12, 18, 24 شهرًا، وهو متاح لعملاء باقات مفوتر 3 ومفوتر 4 فقط. برنامج 200 230 ريالا 12, 18, 24 شهرًا، وهو متاح لعملاء باقات مفوتر 4 فقط. برنامج 250 287.50 ريال 12, 18, 24 شهرًا، وهو متاح لعملاء باقة مفوتر4 المؤهلين.

شروط شراء جوال آيفون 12 برو بالتقسيط من stc

وشراء جوال آيفون 12 برو بالتقسيط من stc يخضع إلى عدد من الشروط التي وضعتها الشركة، وهي كالتالي: