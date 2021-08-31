500 الف ريال للمتقاعدين بدون كفيل وبدون ضمانات للتمويل براتب 2000 ريال

بنك سامبا، حيث يقدم البنك تمويل شخصي للمتقاعدين عن العمل في المملكة العربية السعودية ولا يتطلب البنك كأحد شروطه كفيل غارم، حيث يقدم البنك التمويل للمواطنين والمقيمين أيضاً، فتلك الخدمة يمكن طلبها إلكترونياً بطريقة سهلة وميسرة، فقد يقدم بنك سامبا السعودي خدمات عديدة مصرفية وتحويلات بنكية وأيضاً خدمات استثمارية تتنافس مع أكبر البنوك السعودية، كما يوفر البنك اكثر من طريقة للتعامل إلكترونياً كتطبيق ساب موبايل، تطبيق ساب نت، وأيضاً ساب دايركت، والعديد من الطرق الأخري، فقد يعتبر بنك سامبا من أهم البنوك المحلية الحكومية المعتمدة لدي مؤسسة النقد العربي، لذلك فهو يقدم خدماته العديدة متفقة مع قوانين وضوابط الشريعة الإسلامية وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية بالمملكة العربية السعودية، ويثق به عدد كبير جداَ من العملاء لما يقدمه من خدمات تحمل كامل الشفافية والمصدقية، فبنك سامبا يتيح لعملائه الإطلاع علي أسعار العروض والمنتجات التمويلية المقدمة منه، كما يتمكن كافة عملائه من الاتصال عبر رقم 920007222، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني علي الجيميل الخاص ببنك سامبا وهو [email protected] وذلك علي مدار اليوم خلال الأسبوع.

تمويل المتقاعدين من سامبا

يقدم بنك سامبا التمويل وفق عدد من المزايا أهمهم أن التمويل إسلامي تماماً ويُصرف بالطريقة الإسلامية، كما أنه تمويل يبدأ من 5 الالاف ريال حتي 500 الف ريال وهو ما يعادل نصف مليون ريال سعودي بدون شرط وجود كفيل حتي تتم الموافقة، وتحدد أقساط التمويل علي مدار 60 شهر بجدولة مريحة ومرنة، كما ان العميل يتمكن من الحصول علي تمويل إضافي إذا قام بسداد 20 في المئة من مبلغ التمويل، ويحصل العميل علي إعفاء إذا تعرض لحادث نتج عنه العجز الدائم، أو الوفاة لا قدر الله، فقد يتم إعفاء أسرته، فقد يقدم بنك سامبا التمويل وفق عدد من الضوابط، وهي كالتي: