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خطوات استعادة كلمة السر في نظام نور التعليمي للعام الدراسي 1443، نظام نور هو نظام دشنته وزارة التعليم العالي السعودي منذ عامين، بجانب مجموعة من المنصات الإلكترونية الأخرى، بهدف تطبيق نظام تعليمي جديد وهو التعليم عن بُعد، ومع بداية العام الدراسي الجديد يراجع بعض من الطلبة والطالبات مشكلة نسيان كلمة المرور التابعة للنظام أو فُقدانها، ومن خلال مقالنا هذا يتم سرد بعض الخطوات التي تساهم في استعادة كلمة المرور للتمتع بخدمات نظام نور التعليمي من جديد.خطوات استعادة كلمة المرور من نظام نور التعليمي
- الدخول الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية نظام نور التعليمي
- النقر عبر الرابط هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم
- تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهوية المسجل من قبل
- إدخال رمز التحقق ويشترط الدقة في تعبئة الرقم والبيانات
- التوجه إلى البريد الإلكتروني وتفعيل الرابط المرسل عبر البريد الإلكتروني.
- تعبئة كلمة المرور أو اسم المستخدم بصورة غير صحيحة، حيثُ يلزم الدقة في إدخال كلمة المرور بالحرص على إدخالها كما هي مسجلة سوء حروف كبيرة أو صغيرة
- انتهاء فاعلية كلمة المرور
- تسجيل رمز التحقق بطريقة خاطئة
- الخطأ في تسجيل اسم المستخدم.
ولقد غردَ مسئول عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر موضحا أبسط الطرق في استعادة كلمة المرور، ولقد بأن تلك الطريقة هي الطريقة الصحيحة والمجربة.
ومما لاشك فيه أن نظام نور التعليمي من المنصات التي ساهمت بشكل كبير في نجاح المنظومة التعليمية الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، ولقد تعدد مهامها ويمكن تلخيصها في الآتي:
- السماح في استعلام نتائج الفصول الدراسية
- الربط بين جميع المؤسسات التعليمية داخل المملكة
- تسجيل الطلاب المستجدين من طلاب الروضة أو طلاب الصف الأول الابتدائي
- مهمة تسجيل بيانات كافة العاملين داخل الدائرة التعليمية
- تعبئة بيانات جميع الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية على مستوى المملكة كلها والاحتفاظ بها بشكل سري
- توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين والمعلمات مثل تقديم طلب إجازة أو تقديم طلب نقل أو تسجيل غياب وغيرها.
الوسوم
خطوات استعادة كلمة السر في نظام نور التعليمي للعام الدراسي 1443، نظام نور هو نظام دشنته وزارة التعليم العالي السعودي منذ عامين، بجانب مجموعة من المنصات الإلكترونية الأخرى، بهدف تطبيق نظام تعليمي جديد وهو التعليم عن بُعد، ومع بداية العام الدراسي الجديد يراجع بعض من الطلبة والطالبات مشكلة نسيان كلمة المرور التابعة للنظام أو فُقدانها، ومن خلال مقالنا هذا يتم سرد بعض الخطوات التي تساهم في استعادة كلمة المرور للتمتع بخدمات نظام نور التعليمي من جديد.خطوات استعادة كلمة المرور من نظام نور التعليمي
- الدخول الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية نظام نور التعليمي
- النقر عبر الرابط هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم
- تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهوية المسجل من قبل
- إدخال رمز التحقق ويشترط الدقة في تعبئة الرقم والبيانات
- التوجه إلى البريد الإلكتروني وتفعيل الرابط المرسل عبر البريد الإلكتروني.
- تعبئة كلمة المرور أو اسم المستخدم بصورة غير صحيحة، حيثُ يلزم الدقة في إدخال كلمة المرور بالحرص على إدخالها كما هي مسجلة سوء حروف كبيرة أو صغيرة
- انتهاء فاعلية كلمة المرور
- تسجيل رمز التحقق بطريقة خاطئة
- الخطأ في تسجيل اسم المستخدم.
ولقد غردَ مسئول عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر موضحا أبسط الطرق في استعادة كلمة المرور، ولقد بأن تلك الطريقة هي الطريقة الصحيحة والمجربة.
ومما لاشك فيه أن نظام نور التعليمي من المنصات التي ساهمت بشكل كبير في نجاح المنظومة التعليمية الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، ولقد تعدد مهامها ويمكن تلخيصها في الآتي:
- السماح في استعلام نتائج الفصول الدراسية
- الربط بين جميع المؤسسات التعليمية داخل المملكة
- تسجيل الطلاب المستجدين من طلاب الروضة أو طلاب الصف الأول الابتدائي
- مهمة تسجيل بيانات كافة العاملين داخل الدائرة التعليمية
- تعبئة بيانات جميع الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية على مستوى المملكة كلها والاحتفاظ بها بشكل سري
- توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين والمعلمات مثل تقديم طلب إجازة أو تقديم طلب نقل أو تسجيل غياب وغيرها.
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