كيفية تشغيل أكثر من حساب واتساب على هاتف واحد

طريقة تشغيل اكثر من حساب واتساب على جهاز واحد تشغيل بال الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب، فهل هناك طريقة من خلالها يستطيع الفرد أن يقم بتشغيل عدة حسابات واتساب بجهاز واحد؟ في الحقيقة أنه بالفعل هناك طرق كثيرة، كما أن استخدام Whatsapp الآن أصبح شائع للغاية، بجانب أنه متاح لكافة الأنظمة الأساسية للهاتف من بينها كلاً من Android وأيضاً IOS بجانب Symbian وغيره، وفيما يلي سنتعرف بشيء من التفصيل والاهتمام على طرق تشغيل عدة حسابات بهاتف واحد.

تشغيل حسابين واتس اب على جهاز واحد باستخدام WhatsMapp Solo

هناك عدة طرق لتشغيل حسابين للواتساب بجهاز واحد، حيث ان هذا التطبيق هو تطبيق رائع للغاية، كما أنه باستخدامه تستطيع بكل سهولة عمل حساب Whatsapp جديد على جهازك، كذلك أنه يقوم بتوفير الرموز المخصصة، هذا بالإضافة إلى تغيير اللون الخاص بشريط الحالة بإصدار لولي بوب، كما أن من سمات ذلك التطبيق أيضاً أنه antiban

قم بتنزيل هذا التطبيق مع اتباع نفس الخطوات لإنشاء حساب على Whatsapp، لكن لا ينبغي أن تقم باستخدام نفس الرقم لكي تُنشئ حساب، كذلك إن كنت تقوم بمواجهة بعض المشاكل سوق ستعين عليك أن تقم بأخذ نسخة احتياطية وكذلك تُزيل تطبيق الواتساب الأصلي، بعد ذلك تثبيت ذلك التطبيق.

كيفية فتح أكثر من حساب واتس آب على هاتف واحد

هناك الكثير من النسخ الخاصة بتطبيق “واتساب” تُمكن للمستخدمين تحميلها وكذلك استخدامها لفتح التطبيق لأكثر من رقم واحد، كما أن تلك التطبيقات تكون في الغالب غير آمنة، إذ أن المبرمجون قد قاموا بتعديلها وكذلك وضع خصائص وسمات عليها، ولكن ظلت تلك التطبيقات مصدر قلق المستخدمين وذلك من أجل الخوف من إتاحة وصول المبرمجين للبيانات الخاصة بهم.

كما أن على ذلك الأساس، فالطريقة المثالية لفتح عدة حسابات واتساب بهاتف واحد، تموت من خلال؛ تطبيقات التكرار، إذ أنها تقوم بالسماح بفتح عدة حسابات من حساب واتساب من خلال التكرار وهذا بطريقة آمنة للغاية.

كما أن من أبرز تلك التطبيقات، التطبيق الذي يُدعى Parallel Space لتكرار التطبيقات، إذ يعمل ذلك التطبيق على تكرار التطبيقات التي توجد على الهاتف المحمول وذلك لكي يتم استخدامها لعدة مرات، كما أن آلية عمله تقوم عن طريق تحميل تطبيق Parallel Space وبمجرد أن تنتهي من تثبيت التطبيق بهاتفك، تستطيع أن ترى التطبيقات المتوفرة التي تمكنك من القيام بالتكرار لها، ومن ثم يمكن قم بانتقاء “واتساب” الأساسي والقيام بتكرار له لكي يتم استخدامه بفتح حسابين ٢ سوياً.