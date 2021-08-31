أخبار اليمن : رصد 18 طائرة تجسسية معادية في سماء الحديدة

رصد 18 طائرة تجسسية معادية في سماء الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 18 طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان فوق مناطق متفرقة من الحديدة.

وأكد مصدر في غرفة العمليات، تسجيل 265 خرقاً خلال الــ24 ساعة الماضية، تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية، وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا وحيس.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 23 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 162 قذيفة و217 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.