الأمم المتحدة: لم نشهد حركة نزوح واسعة من أفغانستان إلى باكستان 

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان يوم الثلاثاء إن المفوضية لم تشهد أي حركة نزوح واسعة من أفغانستان إلى باكستان.
وقال قيصر خان أفريدي: "كما هو معتاد، مر 20 ألف شخص ذهابا وإيابا من معبر شامان الحدودي، والزيادة التي شهدها المعبر، هي لأن مسؤولي الحدود في تورخام أصبحوا أكثر صرامة في الوقت الحالي، لذلك انتقلت الحركة الطبيعية للأشخاص من معبر تورخام الحدودي إلى شامان".
وأضاف: "موقف الحكومة الباكستانية لم يتغير والمفوضية لم تشهد حتى الآن أي تحرك واسع النطاق إلى باكستان من طالبي اللجوء".
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