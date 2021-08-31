خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1443 وطريقة إَضافة الطالب في الفصول الدراسية

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التسجيل في منصة مدرستي 1443 هو من أكثر ما يبحث عنه علي شبكة الأنترنت الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية وأيضاً أولياء الامور وذلك لأن يقومون بالتسجيل في تلك المنصة من اجل حضور الحصص الدراسية من خلال تلك المنصة وخاصة من بعد ما قامت وزارة التعليم السعودية باعتماد هذه المنصة كوسيلة للتعليم في المملكة بدلاً من الدراسة في المدارس.التسجيل في منصة مدرستي 1443
منصة مدرستي هي واحدة من ضمن المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حيث أن هذه المنصة قد تم إنشائها من اجل ان يتم من خلالها القيام باستمرار مراحل التعليم المختلفة في المملكة وخاصة بعد أن قامت وزارة التعليم في المملكة بالإعلان عن توقف الدراسة في المدارس وخاصة بسبب انتشار فيروس كورونا، والجدير بالذكر بأن هذه المنصة عبارة عن واقع افتراضي للمدرسة علي شبكة الأنترنت.طريقة إضافة الطالب في الفصول الدراسية
يمكن أن يقوم المعلم بإضافة الطلاب في الفصول الدراسة من اجل حضور الحصص حيث أن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:
- الذهاب إلي موقع منصة مدرستي علي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر الدخول.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع الفصول الدراسية.
- تقوم باختيار الطلاب الذي ترغب في اضافتهم للفصل.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر إنشاء الفصول الدراسية.
لابد من أن يكون لدي الطالب حساب في منصة مدرستي من اجل أن يقوم بالدخول للمنصة والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة ويتم التسجيل عبر القيام بالأتي:
- الذهاب إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك تقوم بتحديد جنسية الطالب.
- تكتب الاسم ثم رقم الهوية أو رقم الإقامة في المربع المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك في المكان المخصص له.
- تحديد كلمة سر لحسابك.
- تكتب رقم الهاتف الخاص بك.
- الضغط علي زر التسجيل.
الوسوم
التسجيل في منصة مدرستي 1443 هو من أكثر ما يبحث عنه علي شبكة الأنترنت الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية وأيضاً أولياء الامور وذلك لأن يقومون بالتسجيل في تلك المنصة من اجل حضور الحصص الدراسية من خلال تلك المنصة وخاصة من بعد ما قامت وزارة التعليم السعودية باعتماد هذه المنصة كوسيلة للتعليم في المملكة بدلاً من الدراسة في المدارس.التسجيل في منصة مدرستي 1443
منصة مدرستي هي واحدة من ضمن المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حيث أن هذه المنصة قد تم إنشائها من اجل ان يتم من خلالها القيام باستمرار مراحل التعليم المختلفة في المملكة وخاصة بعد أن قامت وزارة التعليم في المملكة بالإعلان عن توقف الدراسة في المدارس وخاصة بسبب انتشار فيروس كورونا، والجدير بالذكر بأن هذه المنصة عبارة عن واقع افتراضي للمدرسة علي شبكة الأنترنت.طريقة إضافة الطالب في الفصول الدراسية
يمكن أن يقوم المعلم بإضافة الطلاب في الفصول الدراسة من اجل حضور الحصص حيث أن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:
- الذهاب إلي موقع منصة مدرستي علي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر الدخول.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع الفصول الدراسية.
- تقوم باختيار الطلاب الذي ترغب في اضافتهم للفصل.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر إنشاء الفصول الدراسية.
لابد من أن يكون لدي الطالب حساب في منصة مدرستي من اجل أن يقوم بالدخول للمنصة والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة ويتم التسجيل عبر القيام بالأتي:
- الذهاب إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك تقوم بتحديد جنسية الطالب.
- تكتب الاسم ثم رقم الهوية أو رقم الإقامة في المربع المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك في المكان المخصص له.
- تحديد كلمة سر لحسابك.
- تكتب رقم الهاتف الخاص بك.
- الضغط علي زر التسجيل.
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