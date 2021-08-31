tansik.egypt.gov.eg تنسيق جامعة الأزهر عبر بوابة الحكومة المصرية وطريقة التسجيل للرغبات

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، عن بدأ عملية التسجيل الإلكتروني لرغبات تنسيق جامعة الأزهر 2021، عبر رابط بوابة الحكومة المصرية، بداية من يوم الخميس القادم الموافق 2021/09/02، ويستمر التسجيل للرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة الأزهرية الدور الأول حتى يوم الإثنين القادم الموافق 2021/09/06، وحددت الوزارة ألية وخطوات التسجيل التي لن تختلف عن العام الماضي، بحيث أن كافة مراحل تسجيل الرغبات تكون إلكترونية عن طريق الإنترنت، بسبب وباء كورونا ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة تفاصيل عملية التسجيل الإلكتروني من خلال رابط التنسق بالشرح المبسط فتابعونا.

الدخول على رابط tansik.egypt.gov.eg .

. ثم من الصفحة الرئيسية أضغط على تنسيق الثانوية الأزهرية.

قم بتسجيل رقم الجلوس والرقم السري.

أضغط على زر الانتقال إلي الخطوة التالية.

سوف تظهر لك صفحة بها جميع بياناتك ” الاسم، الرقم القومي، رقم الجلوس، تاريخ الميلاد، المعهد التابع له، المنطقة التعليمية، راجع كافة البيانات وفي حالة أنها صحيحة أضغط على أيقونة الخطوة التالية.

ثم تظهر قائمة بالكليات المتاحة قم بتسجيل الرغبات بحسب أولوياتك ورغباتك.

ثم أضغط على أيقونة الانتقال إلي الصفحة التالية.

قم بتسجيل بياناتك الشخصية بصورة صحيحة ” الرقم القومي، البريد الإلكتروني أن وجد، الرقم السري”.

أضغط حفظ البيانات وتسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني للرغبات بنجاح.

رابط تنسيق جامعة الأزهر 2022/2021بوابة الحكومة المصرية

في ظل أتجاه الدولة المصرية إلي التحول الرقمي في كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، أطلقت بوابة الحكومة المصرية التي تقدم العديد من الخدمات، ومن أهم هذه الخدمات خدمة التسجيل الإلكتروني للرغبات للجامعات المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وجامعات الأزهر الشريف على حد سواء، والبوابة تم تجهيزها لتستقبل الطلاب مع بداية التسجيل الخميس القادم أنشاء ألله.

موقع تنسيق جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني/ نائب جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه القبول في كلية معينة بالنسبة للطالب أو الطالبة يخضع لمقياس محدد أهمها هو أولوية الطالب في تسجيل رغباته، وهي العامل الرئيسي في ترشيحه لأي كلية، ثم بعد ذالك يراعى الموقع الجغرافي للطالب، ومحل سكنه وقرب أو بعد الطالب من الكلية التي سوف يترشح لها.