بعد واقعة "مي حلمي".. خطوات رسمية لمنع الإهانة على الشاشات

جدل كبير أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة، بشأن واقعة أحمد صالح، نجم الزمالك الأسبق، مع المذيعة مي حلمي.

وانتشر مقطع فيديو لجزء من حلقة المذيعة الذي يبث عبر إحدى الفضائيات المصرية، تظهر فيه مي حلمي وهي تهاجم ضيفها أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق بعبارات أثارت غضب متابعي الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إيقاف البرنامج

‎وقررت إدارة القناة إحالة المذيعة مي حلمي للتحقيق وإيقاف برنامجها، لحين انتهاء التحقيقات معها.

‎من جانبها، قررت نقابة الإعلاميين في مصر برئاسة طارق سعدة، منع الإعلامية مي حلمي من الظهور عبر وسائل الإعلام بسبب عدم حصولها على ترخيص مزاولة المهنة.

‎كواليس الهجوم

‎ويكشف أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق في حديث خاص لـسكاي نيوز عربية كواليس الحلقة المثيرة للجدل مع المذيعة ومشاعره بعد إيقافها.

وأعرب صالح عن سعادته العارمة بدعم الفنانين وأيضا الجمهور والرياضين والنقاد، عندما قام بترك الحلقة بعد تعرضه "للهجوم".

وأضاف أنه عندما ترك الحلقة، قام مالك قناة الحدث وكل العاملين في القناة بالاعتذار له، لكن مي حلمي لم تعتذر، مشيرا إلى أنها أنهت سبعة دقائق من الحلقة وذهبت بمفردها.

ردود الأفعال

وكشف صالح، أنه لم يكن يتوقع كل هذا الدعم من الجمهور، حيث تلقى رسائل دعم كثيرة عقب مغادرته للحلقة، مضيفا أنه غادر بشكل عفوي بسبب طريقة التعامل من المذيعة.

كواليس ذهابه للحلقة

وأضاف أنه لم يندم على ذهابه للحلقة، وقال: "أنا ذهبت لمساعدة معد صغير في السن، وشخص محترم ومميز في بداية طريقه، وليس لأي سبب أو شخص أخر".

وأضاف نجم الزمالك أن "المُعد" تحدث معه منذ فترة طويلة، ولكنه لم يملك الوقت الكافي للذهاب معه في حلقة.

وأوضح أحمد صالح أنه من المستحيل الظهور مرة أخرى مع مي حلمي على هذه الشاشة.

دور نقابة الإعلاميين

من جانبه، تحدث الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلامين، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، عن تقييمه لمشهد المذيعة مي حلمى مع الكابتن أحمد صالح من الناحية المهنية.

وأضاف سعدة أن المشهد غير مقبول نهائيا، مشيرا إلى أن الضيف لابد أن يلقى احترامه، وأن التعامل معه لا يكون بمثل هذا الشكل.