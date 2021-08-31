مصرع 29 شخصا إثر سقوط حافلة أثناء سيرها على طريق سريع فى...

قالت السلطات فى بيرو، إن حافلة كانت تسير على طريق سريع رئيسي في جبال الأنديز، سقطت في "هوّة سحيقة"، مما أدّى إلى وفاة ما لا يقل عن 29 شخصاً، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماتوكانا. وقال مسؤول بالشرطة إن الحافلة كانت تقل 63 شخصاً.

ويعد هذا ثاني حادث سقوط لحافلة من على طريق في بيرو في غضون أيام، بعد سقوط حافلة كانت تقل عمال مناجم من على طريق في منطقة مختلفة من جبال الأنديز، ووفاة 16شخصاً، الجمعة.

يذكرأن، لقى ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم بحادث سقوط حافلة ركاب فى واد جبلى جنوبى بيرو، يونيو الماضى، وذكرت السلطات البيروفية، أن الحادث وقع فى الجبال بمحافظة لوكاناس جنوبى البلاد.

وسقطت الحافلة فى واد، يبلغ عمقه نحو 200 متر، مما أسفر عن مصرع 17 شخصا وإصابة 19 آخرين بجروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وتحقق السلطات فى أسباب الحادث، حيث يعتقد أن اسائق فقد السيطرة على الحافلة فى منطقة وعرة.

يذكر أنه حسب الإحصاءات الرسمية، لقى 3110 أشخاص مصرعهم فى حوادث مرور فى بيرو فى عام 2019.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين في بيرو يحاولون السيطرة على حرائق الغابات هناك.

ونقلت القناة عن مسئولين قولهم إن الحرائق التهمت أكثر من ألف هكتار من الغابات منذ اندلاعها الخميس الماضي.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن السلطات المحلية طلبت دعما جويا من الحكومة المركزية، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابات أو وفيات.